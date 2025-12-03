เอส เอฟ เอาใจแฟนดิสนีย์กับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เปิดบูธ “SF MAGICAL TIME” ต้อนรับแฟนภาพยนตร์ และการ์ตูนดิสนีย์ ในงาน Disney The Magical Stars 2026 ที่บริเวณลานหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จำหน่ายป๊อปคอร์นเครื่องดื่มสุดอร่อย พร้อมยกขบวนสินค้าลิขสิทธิ์แท้ จากภาพยนตร์มาให้แฟน ๆ เลือกซื้อแบบจุใจ เหมือนหลุดไปอยู่ในดิสนีย์แลนด์ อาทิ ถังป๊อปคอร์นต้นคริสมาสต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ, ที่คาดผมตัวละครจากดีสนีย์, ถังป๊อปคอร์นและกระบอกน้ำลาย Zootopia 2, ถังป๊อปคอร์น SuperLock ดีไซน์พิเศษเฉพาะที่มีจำหน่ายเฉพาะในงาน รวมถึงสินค้าพิเศษอีกมากมาย
แฟนดิสนีย์และผู้สนใจสามารถร่วมชมและเลือกสินค้าสุดพิเศษได้ ที่บูธ “SF MAGICAL TIME” ในงาน Disney The Magical Stars 2026 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF CINEMA และ #SFcinema รวมถึง #SFMagicalTime