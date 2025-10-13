วันสุดท้ายแล้ว! 6 เดือน​ งานเอ็กซ์โปโอซาก้า.ผู้เข้าชมรวมกว่า 25 ล้านคน

โอซาก้า (13 ต.ค.) - งานเอ็กซ์โปโอซาก้าดึงดูดผู้เข้าชมได้มากกว่า 25 ล้านคน ตามการคาดการณ์ของผู้จัดงานเมื่อวันอาทิตย์ ก่อนปิดงานวันนี้หลังจากจัดต่อเนื่องมา 6 เดือน
ในพิธีปิดงาน ซึ่งมี 158 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมงาน ธงของสำนักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลงานเอ็กซ์โปโลกประจำกรุงปารีส จะถูกส่งมอบให้กับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2573)
แม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมงานโอซาก้าเอ็กซ์โปจะลดลงต่ำกว่า 100,000 คนต่อวันในช่วงต้นเดือนหลังจากการเปิดตัวในเดือนเมษายน แต่จำนวนกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นมากกว่า 200,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นบนโซเชียลมีเดียและการบอกต่อแบบปากต่อปาก
ณ ปลายเดือนสิงหาคม มียอดขายบัตรเข้าชมงานรวม 22.07 ล้านใบ และสินค้าลิขสิทธิ์ รวมถึงตุ๊กตามาสคอตประจำงาน Myaku-Myaku สร้างรายได้ประมาณ 8 หมื่นล้านเยน (525 ล้านดอลลาร์) ผู้จัดงานคาดการณ์ว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานสูงถึง 2.8 หมื่นล้านเยน
จำนวนผู้เข้าชมงานรวมสูงกว่า 22.05 ล้านคนที่บันทึกไว้ในงานเอ็กซ์โปที่จังหวัดไอจิในปี พ.ศ. 2548