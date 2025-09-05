“จิราพร” เผย OKMD เดินหน้า TK Park โฉมใหม่ ยกระดับสู่ศูนย์กลางความรู้ Library of Things ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย
วันนี้ (5 ก.ย. 2568) เวลา 08.00 น. นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ OKMD ซึ่งเป็นนโยบายที่ริเริ่มในสมัยไทยรักไทย ครบรอบ 20 ปีของการดำเนินงาน รัฐบาลได้เตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งใหม่บนถนนราชดำเนิน ตั้งเป้าเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัยของประเทศ รองรับการเรียนรู้ของคนไทยทุกช่วงวัย และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
.
นางสาวจิราพร กล่าวว่า หนึ่งในก้าวที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ คือการที่อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ OKMD ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะย้ายที่ตั้งจากเดิมไปสู่ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ถ.ราชดำเนิน และจะมีการยกระดับการบริการของ TK park ให้เป็น Library of Things ที่จะให้บริการยืมคืนอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ด้านการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ดนตรี บอร์ดเกม อุปกรณ์ AR-VR เป็นต้น โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2571
.
“TK Park แห่งใหม่จะมีความทันสมัยและตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คนในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง ประชาชนที่ใช้บริการจะได้สัมผัสห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Reality Labs) Cooking Studio, Fabrication Lab, Media Center และพื้นที่การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Spaces) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ” นางสาวจิราพร กล่าว