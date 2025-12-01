จิม ทอมป์สัน เปิดสะพานเชื่อม มรดก กับ อนาคต ด้วยแคมเปญ AI ครั้งแรก

จิม ทอมป์สัน แบรนด์ไอคอนิกไลฟ์สไตล์ระดับโลกจากเมืองไทย เปิดตัวแฟชั่นแคมเปญจาก AI ครั้งแรกในชื่อ “The World is Our Loom” ที่หลอมรวมมรดกการทอผ้าระดับตำนาน งานดีไซน์ร่วมสมัย และภาพจินตนาการที่สร้างด้วยเทคโนโลยี AI เข้าด้วยกันเพื่อต่อยอดการเล่าเรื่องผ้าไทยบนเวทีโลก นับเป็นการขยายขอบเขตให้งานหัตถศิลป์ไทยได้ก้าวข้ามกาลเวลาและสามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ โดยแคมเปญนี้นำเสนอคอลเลกชัน Jim's Field of Dreams ผ่านแฟชั่นเซตที่ผสานทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองไทยเข้ากับเสน่ห์ของผ้าทอคุณภาพฝีมือคนไทยได้อย่างลงตัว
ในแคมเปญพิเศษนี้ ทิวทัศน์เบื้องหลังได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวของแฟชั่นไอเทมที่เหล่าโมเดลสวมใส่ อาทิ ผืนน้ำเล่นแสงที่ช่วยขับความงามของผ้าไหม ทิวเขาที่ทอดยาวเป็นเส้นสายดุจลายผ้าทออันประณีต ตลอดจนผืนป่ายามรุ่งอรุณที่ตัดกับลวดลายบนผ้าได้อย่างน่าสนใจ ทุกซีนล้วนเป็นงานศิลปะที่ตอกย้ำว่างานฝีมือได้แรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติอยู่เสมอ
ลวดลายในคอลเลกชัน Jim's Field of Dreams อินสไปร์มาจากทิวทัศน์ในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ถิ่นกำเนิดของผ้ามัดหมี่ หัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ลายพรินต์อย่างเช่น Phrao, Maechaem, Fang และ Dok Kaew ล้วนนำลวดลายดั้งเดิมมาตีความใหม่ผ่านมุมมองร่วมสมัย พร้อมนำมาโลดแล่นบนซิลลูเอตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม
ไอเทมไฮไลต์จากแคมเปญนี้ ได้แก่ Golden Mountain Jacquard Spaghetti-halter Maxi Dress แม็กซีเดรสสไตล์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยเส้นไหมโทนทองที่เล่นแสงรับความสงบนิ่งของสระน้ำและทิวเขา ส่วน Habotai Maxi Dress ให้ลุคเบาสบาย กลมกลืนกับสายน้ำที่ไหลผ่าน อีกหนึ่งเดรสที่สวยสะกดทุกสายตาคือ Fang Silk Twill Midi Dress กับดีเทลไหล่เฉียงดูน่าค้นหา พร้อมฉากหลังเป็นน้ำตกที่ขับให้สีน้ำเงินโดดเด่นขึ้น ฝั่งไอเทมผู้ชาย เสื้อเชิ้ตลาย Phrao นำเสนอลายมัดหมี่ในโทนฟ้าเรียบเท่ ส่วนกางเกงลำลองลาย Maechaem ก็ได้แรงบันดาลใจจากนาข้าว โดยสามารถเลือกแมตช์กับ Woven Shirt ลาย Dok Kaew ที่ดูมินิมอลแต่ซ่อนดีเทลประณีต ส่วนชุด Dark Wrap-style Ensemble ก็ให้ลุคที่ดูทรงพลังตัดกับเนินทรายสีส้มได้เป็นอย่างดี ปิดท้ายด้วย Bangkok City Bag กระเป๋าไซซ์กำลังดีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
นันท์นภัส เวโรจนวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า "สำหรับจิม ทอมป์สัน เทคโนโลยียุคใหม่ ไม่ได้เข้ามาแทนที่งานฝีมือ แต่มาเป็นตัวช่วยในการยกระดับการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกค้า การใช้ AI จะทำให้ผู้คนเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น เราจะเดินหน้าถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือไทยผ่านมุมมองใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง"
จิม ทอมป์สัน ใช้แคมเปญนี้เล่าเรื่องราวมรดกการทอผ้าของเมืองไทยที่นำเสนอผ่านรีสอร์ตแวร์ร่วมสมัย ทั้งยังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตำนานกับอิสรภาพในการครีเอตสถานที่และเรื่องราวใหม่ ๆ ผ่าน AI โดยแบรนด์จะเปิดตัวแคมเปญ AI บนแพลตฟอร์มดิจิทัลตลอดฤดูกาลนี้ พร้อมชวนสายแฟชั่นมาสัมผัสคอลเลกชัน Jim's Field of Dreams และคอลเลกชันสิ้นปี ผ่านการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด