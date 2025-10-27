อาฟเตอร์นูนทีเซตพิเศษในธีม “Haunted Teacups”

The O.S.S. Room ทีรูมไวบ์ดีของ “จิม ทอมป์สัน” ใจกลางแลนด์มาร์กดังอย่าง จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการเสิร์ฟอาฟเตอร์นูนทีเซตสุดพิเศษ “Haunted Teacups” พร้อมพาทุกคนหลุดไปอยู่ในโลกแห่งความลึกลับผ่านเมนูคาว-หวานและชาพรีเมียมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมการตกแต่งที่มีลูกเล่นสนุกสนานตรงธีมวันปล่อยผี เพื่อสร้างบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นให้การจิมชายามบ่าย
ภายในเซต “Haunted Teacups” นำเสนอเมนูคาว-หวานครบรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นไฮไลต์อย่างมาการอง The O.S.S. ขนมหวานซิกเนเจอร์ที่ตกแต่งเข้าบรรยากาศ ต่อด้วยเค้กลิ้นจี่รสชาติละมุน เมอแรงก์ทาร์ตมะนาวแป้นรสสดชื่นที่มาพร้อมดีเทลรับฮาโลวีนที่เห็นแล้วต้องถ่ายรูปทุกโต๊ะ พร้อมด้วยเมนูอร่อย ๆ อีกเพียบ ทั้งแซนวิชปูพริกเผามายองเนส, แซนวิชหมูบาบีคิวซอสหมูคุโรบูตะ, มัฟฟินลูกมะเดื่อ และอีกมากมาย เซตต้อนรับฮาโลวีนพร้อมเสิร์ฟแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น หมดแล้วหมดเลย
นอกจากนี้ เมื่อตกเย็น ทีรูมแห่งนี้พร้อมเปลี่ยนโฉมเป็นบาร์สุดฮิป “The O.S.S. Bar” ที่ชวนสายไนต์ไลฟ์มาสนุกด้วยกันในคืนวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม นี้ บาร์ตกแต่งเป็นธีมฮาโลวีนและดีเจ Baszu มาเปิดเพลงสนุกๆ ในคืนปล่อยผี ตั้งแต่ 18:00 - 24:00 น. พร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งตัวแฟนซีรับฮาโลวีน รับไปเลยเครื่องดื่มแก้วพิเศษฟรี! เฉพาะที่ The O.S.S. Bar เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 17:00 น. – 24:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 23.30 น.)
สัมผัสความอร่อยแบบต้องมนต์สะกดของ Haunted Teacups ได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2568 ที่ The O.S.S. Room ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของร้านอาหารไทย จิม ทอมป์สัน ณ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12:00–17:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ายเวลา 16:00 น.) สามารถจองโต๊ะและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @jtrestaurant หรือโทร. 063-273-0719 หรือส่งข้อความจองได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
เว็บไซต์: www.jimthompsonrestaurant.com/restaurant/the-oss-room
Facebook: The O.S.S Room
Instagram: @theoss.bangkok