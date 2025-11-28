Silk Chenille อาร์ตแฟชั่นที่สวมใส่ได้ทุกวัน

ซิลก์ เชนิลล์ (Silk Chenille) คอลเลกชันจากผ้าเชนิลล์ (Chenille) ได้นำหนึ่งในผ้าที่ใช้ศิลปะการทอชั้นสูงของ “จิม ทอมป์สัน” (Jim Thompson) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาผสานกระบวนการออกแบบอันประณีต พร้อมชูสีสันและความเงางามเป็นเอกลักษณ์ของเส้นไหมไทย รังสรรค์เป็นคอลเลกชันไลฟ์สไตล์ที่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และไอเทมตกแต่งบ้าน ทุกชิ้นสะท้อนงานฝีมือ ด้วยการผลิตที่ผสมผสานการทอมือบนกี่ดั้งเดิมเข้ากับเครื่องทอสมัยใหม่ ชูงานฝีมือของคนไทยที่ล้ำค่าและหายากในตลาดโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการนำนวัตกรรมมาสานต่อมรดกงานฝีมือให้สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่
คอลเลกชันซิลก์ เชนิลล์ ได้ใช้เทคนิคขั้นสูงในการผลิตผ้าเชนิลล์อันประณีตที่ทำให้ผ้านุ่มและมีผิวสัมผัสพิเศษ โดยเส้นด้ายเชนิลล์ เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “หนอนผีเสื้อ” ด้วยลักษณะคล้ายขนฟูนุ่มของหนอนผีเสื้อ ปัจจุบันในตลาดส่วนใหญ่ ผ้าเชนิลล์มักผลิตจากใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์หรือไนลอน แต่จิม ทอมป์สัน ผลิตผ้าเชนิลล์จากเส้นไหมแท้และควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันที่โรงทอของแบรนด์ อาศัยทั้งเทคนิคการทอมือแบบดั้งเดิม การบิดเส้นด้ายเพื่อให้เกิดพื้นผิวฟู ทุกรายละเอียดเป็นผลงานของช่างฝีมือที่ผสานความรู้การทอแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีเครื่องทอสมัยใหม่ จนกลายเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยคุณค่า
คอลเลกชันนี้โดดเด่นด้วยลายทอที่ดึงแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ อาทิ ธารา (Tha-Ra) ลายทางขาวดำที่อินสไปร์จากสายน้ำไหล มองแล้วผ่อนคลาย ส่วนลายมูนเซต (Moonset) ถ่ายทอดแสงจันทร์ที่ส่องกระทบผิวน้ำ เกิดเป็นประกายคลื่นสีเหลืองทอง-ฟ้า-น้ำเงิน กลายเป็นพาเลตที่มีมิติและน่าสนใจ
เสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์จากคอลเลกชันซิลก์ เชนิลล์ นำเสนอซิลลูเอตใส่สบาย ชูความเนี้ยบของคัตติ้ง และสัมผัสนุ่มนวลของเนื้อผ้า เหมาะสำหรับลุคแคชชวลไปจนถึงลุคกึ่งทางการที่เรียบเท่ โดยไฮไลต์ไอเทมมีทั้ง Tha-Ra Blazer และ Tha-Ra Relaxed-Fit Patch-Pocket Jacket แจ็กเกตทรงสวยกับผ้าที่ทิ้งตัวกำลังดี มอบลุคสมาร์ตแคชชวลที่โดดเด่นพร้อมด้วยกางเกงทรง Wide-Leg และกางเกง Elastic-Waist ในลายทางขาว-ดำแมตช์ง่าย ได้ลุคที่คล่องตัว ส่วน Moonset Chenille Hawaii Pocket Shirt เสื้อฮาวายสำหรับวันสบาย ๆ แต่อวดดีเทลผ้าเชนิลล์ไม่ซ้ำใคร นอกจากนี้ ยังมีกางเกงลินินแต่งขอบเชนิลล์ ชูความมินิมอลที่แมตช์ง่ายกับท่อนบน พร้อมเติมความเท่ด้วยขอบเชนิลล์ด้านข้าง
ด้านกระเป๋าและสินค้าตกแต่งบ้านก็ไม่น้อยหน้า ด้วยผ้าทอลาย Anin ถ่ายทอดเส้นสาย พาเลตสี และผิวสัมผัสสไตล์โมเดิร์นมาตัดเย็บอย่างประณีตเป็นกระเป๋าหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง กระเป๋าโท้ต กระเป๋าสะพายไหล่ รวมถึง Anin Chenille Tote กระเป๋าโท้ตทรงสวยขนาดพอดีที่จุของได้เยอะ พร้อมด้วยอีกหนึ่งลายแสนงดงามอย่าง Coconut Palm ถ่ายทอดทิวทัศน์ของต้นปาล์มท่ามกลางพฤกษานานาพันธุ์ในสีเขียวเซจบนกระเป๋าผ้าคอตตอนซาตินสีงาช้าง