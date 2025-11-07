“จิม ทอมป์สัน” ต้อนรับเทศกาลอบอุ่น ด้วยผ้าพันคอ 3 ลายของลิลี่ เต

จิม ทอมป์สัน อวดผลงานคอลแลบส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับดิจิทัลอาร์ติสต์สาว Lili Tae (ลิลี่ เต) หรือ ลิลี่–ภิญญ์ฑิตา เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ถ่ายทอดความฝันและความทรงจำ ผ่านลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ ในคอลเลกชัน Jim Thompson X LILI TAE ผลงานผ้าพันคอผ้าไหมลิมิเต็ดเอดิชัน ต้อนรับเทศกาลสุดอบอุ่น ด้วย Wearable Art ใน 3 ลายพรินต์เอ็กซ์คลูซีฟ Jolly, Fond และ Adorn โดยใช้เทคนิคดิจิทัลเพนต์ร่วมสมัย ที่มาพร้อมลายเส้นเป็นเอกลักษณ์
คอลเลกชันนี้สานต่อแคมเปญ Jim Thompson Artists-in-Residence 2025: Scarf Edition ที่จิม ทอมป์สัน ชวนศิลปินไทยร่วมสมัยมารังสรรค์งานศิลป์ในมุมมองใหม่บนผ้าพันคอผ้าไหมสุดไอคอนิก
ลิลี่ เต กล่าวว่า “ลาย Jolly, Fond และ Adorn อินสไปร์มาจากช่วงเวลาเฟสทีฟที่ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า ความสุขจากการเลือกของขวัญให้คนที่เรารัก และประกายระยิบระยับจากไฟตกแต่งช่วงเทศกาล ผ้าพันคอทุกลวดลายแต่งแต้มด้วยสีสันที่อบอุ่น และดีเทลที่มองแล้วทำให้ยิ้มได้”
ผ้าพันคอสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 33" x 33" ทำจากผ้าไหมทวิล 100% ในโทนสีส้ม เขียว และน้ำเงิน พิมพ์ลายด้วยกระบวนการอันพิถีพิถันของจิม ทอมป์สัน เพื่อคงลายเส้นและเท็กซ์เจอร์พู่กันของศิลปินไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ลาย Jolly ถ่ายทอดความรักและพลังบวกในช่วงเทศกาล ลาย Fond สะท้อนความอบอุ่นบนโต๊ะอาหารที่ทุกคนได้มาแบ่งปันโมเมนต์ดีๆ ส่วนลาย Adorn อวดของตกแต่งช่วงเทศกาลที่เปล่งประกายแวววาว