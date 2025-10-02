เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเผยโฉม “เซ็นทรัล กระบี่” ศูนย์การค้าต้นแบบความยั่งยืน มุ่งสู่ EDGE Zero Certification มิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัด ยกระดับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย 24 ต.ค. นี้
กระบี่ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เดินหน้ายกระดับจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก เตรียมเปิดตัว “เซ็นทรัล กระบี่-The First Sustainable-Lifestyle Shopping Centre” ศูนย์การค้า ลำดับที่ 44 ภายใต้แนวคิด “Made by Krabi สัมผัสความสุข จากทุกความเป็นกระบี่” โดยเป็นส่วนหนึ่งของ มิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัด มูลค่า 4,500 ล้านบาท ครอบคลุมโรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย และพื้นที่ค้าปลีกครบวงจร พื้นที่ GBA ศูนย์การค้า 86,609 ตร.ม. ถูกออกแบบโดยสะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนกระบี่อย่างแท้จริง
“เซ็นทรัล กระบี่” ตั้งเป้าเป็น โปรเจกต์ต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งแรกของไทย ที่จะได้รับมาตรฐานสากล EDGE Certification – Zero Level พร้อมมุ่งสู่การเป็น Tourist Destination Hub เชื่อมโยงทำเลสำคัญ ทั้งตัวเมือง-สนามบิน-อ่าวนาง และสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง รองรับนักท่องเที่ยวด้วยบริการครบวงจร ทั้งแลกเปลี่ยนเงินตรา VAT Refund เช่ารถ ส่งพัสดุ ฝากกระเป๋า และจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ อีกทั้งเป็นแหล่งรวมของฝาก ของดีท้องถิ่น และแบรนด์ Must-have เช่น Hug Craft, Good Goods และ Jim Thompson
นอกจากนี้ เซ็นทรัล กระบี่ ยังรวมกว่า 300 แบรนด์ดัง ครบทุกหมวดหมู่ ทั้งแฟชั่น บิวตี้ เวลเนส และอาหารนานาชาติ รวมถึงร้านดังในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป อาทิ Tops, Auto1, Supersports, B2S และ Power Buy เติมเต็มไลฟ์สไตล์ด้วย Jetts Fitness 24 ชั่วโมง SF Cinema ที่มาพร้อมระบบฉาย All Laser และเทคโนโลยี RGB Laser Projector สีสมจริงคมชัด และ HarborLand ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ พร้อมแลนด์มาร์กใหม่จุดชมวิวพาโนรามิกเทือกเขาพนมเบญจา
มีกำหนดเปิดให้บริการ 24 ตุลาคม 2568 ด้วยงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ รวมศิลปินดังและกิจกรรมมากมาย พร้อมขึ้นแท่นแลนด์มาร์กใหม่ของภาคใต้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน