“เซ็นทรัล กระบี่” เปิด 24 ต.ค. ศูนย์ฯแรกขอรับรอง EDGE

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิด “เซ็นทรัล กระบี่” อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ปักหมุดมิกซ์ยูสแห่งแรกใจกลางกระบี่ ประกอบด้วยศูนย์การค้า บ้าน คอนโดมิเนียม และโรงแรม มากกว่าการเป็นศูนย์การค้า แต่ร่วมขับเคลื่อนอนาคตการท่องเที่ยวกระบี่ และเป็น The First Sustainable-Lifestyle Shopping Centre ที่จะเป็นส่วนร่วมในการยกระดับจังหวัดกระบี่สู่จุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์กลางประสบการณ์ Sustainable Tourism ที่เชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ และชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน
โดยเซ็นทรัลกระบี่ เป็นศูนย์การค้าแรกในไทยที่จะขอรับรอง EDGE certification - Zero level ตอกย้ำมาตรฐานระดับสากลด้านความยั่งยืน พร้อมรวบรวมร้านค้าทั้งแบรนด์ดังไทยและระดับโลกกว่า 300 แบรนด์ และร้านท้องถิ่นคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
แรงบันดาลใจจาก “ทุกความเป็นกระบี่” สู่ศูนย์การค้าที่ออกแบบเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง เซ็นทรัล กระบี่ ผสานอัตลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรม และธรรมชาติของจังหวัดกระบี่เข้าไว้ในทุกมิติของศูนย์การค้า ผ่าน 5 โซนหลัก ได้แก่ Krabi Bay, Beachwalk, Palm Square, Fisherman’s Village, และ Andaman Market ที่เชื่อมโยงกับภาพจำของท้องถิ่น สะท้อนแนวคิดการเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริง ที่ไม่ใช่แค่แหล่งช้อปปิ้ง แต่คือศูนย์กลางของความภูมิใจร่วมกัน
ต้นแบบศูนย์การค้า “ยั่งยืน” อย่างแท้จริง
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เซ็นทรัล กระบี่ ได้ออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ อาทิ โดยเซ็นทรัลกระบี่ เป็นศูนย์การค้าแรกในไทยที่จะขอรับรอง EDGE certification - Zero level อีกทั้งยังมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นที่กว่า 14,400 ตารางเมตร การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) การบริหารจัดการขยะด้วยแนวคิด Upcycling ที่หมุนเวียนนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารและถนน รวมไปของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างสรรค์โครงการ CSV ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับพื้นที่ พร้อมร่วมมือกับร้านค้าในโครงการ Green Partnership ผลักดันแนวคิด Green Collaboration อย่างเป็นรูปธรรม
รวมแบรนด์ดังครบทุกไลฟ์สไตล์
นำทัพโดย Adidas, Bearhouse, Beautrium, Bonchon, Crocs, Fuji, Gaga, Good Goods, HarborLand, Insoul Halal, iStudio, Jian Cha, Jetts Fitness, Jim Thompson, KKV, Lush, Mandarin Suki, Miniso, Much & Mellow, Nuh, Potato Corner, Prime Burger, Shabushi, Souri, Starbucks และอีกกว่า 300 แบรนด์ร้านค้าชั้นนำ สร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ครบครันในที่เดียว
พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัว “บ้านนินญา กระบี่” โครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรีใจกลางเมือง ชูจุดเด่นด้านทำเลที่มอบประสบการณ์การพักผ่อน ในวิลล่าสุดหรูสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางทิวทัศน์ภูเขา พร้อม Grand Clubhouse สระว่ายน้ำ Infinity Edge และฟิตเนสครบครัน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 7 ระดับจากเซ็นทรัลพัฒนา พิเศษสุด! เปิดให้เข้าชมโครงการแบบเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ พร้อมเปิดให้บริการ 24 ตุลาคมนี้ เป็นแรงบันดาลใจแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืน ยกระดับกระบี่สู่จุดหมายปลายทางเชิงอนุรักษ์ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางประสบการณ์ Sustainable Tourism ที่เชื่อมผู้คน ธรรมชาติ และชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน