นักวิ่งกว่า 3,300 คน รวมส่งพลังใจช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี ในงานเดิน-วิ่ง การกุศล เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศความสำเร็จของกิจกรรม “CENTRAL GROUP Mini Marathon 17th by Skechers” (เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 17 โดย สเก็ตเชอร์ส) ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีนักวิ่งกว่า 3,300 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสร้าง “พลังแห่งการให้” รายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ “Central Group Women Cancer – ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี” เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มอบแก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Skechers (สเก็ตเชอร์ส) แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับการเล่นกีฬาและไลฟ์สไตล์สัญชาติอเมริกัน ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับนักวิ่งทุกคนตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และเลือกใช้ภาชนะรักษ์โลกจาก GRACE เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นางสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล ถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกและบริการรายแรกที่ริเริ่มกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศลมาตั้งแต่ปี 2550 สำหรับงาน เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน ปีนี้ไม่เพียงเป็นงานวิ่งใจกลางเมืองที่มอบทั้งสุขภาพกายและใจให้ผู้เข้าร่วม แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรี เราภูมิใจที่มีนักวิ่งกว่า 3,300 คน มารวมพลังแห่งการให้ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกผ่านการจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event เชื่อว่าทุกก้าวเล็ก ๆ ของนักวิ่งทุกท่านจะส่งต่อความหวังและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วยต่อไป”
สำหรับประเภทการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 9.5 กม., ไมโครมาราธอน (Micro Marathon) ระยะทาง 6 กม. และ ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 3 กม.
ผลการแข่งขัน ประเภทมินิมาราธอน โอเวอร์ออลชาย ได้แก่ ปฏิญญา วัฒนากรแก้ว ทำเวลาได้ 31.29นาที, โอเวอร์ออลหญิง ได้แก่ Santy Phonnephasith ทำเวลาได้ 40.20 นาที และ ประเภทไมโครมาราธอน นักวิ่งชาย ได้แก่ คณิศร หนองนา, นักวิ่งหญิง ได้แก่ อริสา วรพงศ์กิติพันธ์ ทั้งนี้นักวิ่งทุกคนที่พิชิตเส้นชัยต่างได้รับเหรียญเป็นที่ระลึกอีกด้วย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี อังคณานิจ ผู้อำนวยการกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธี โดยมีผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส , อัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กรและความยั่งยืน ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย อิทธิพล อิงประสาร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ,พญ.ครองกมล สีหบัณฑ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา,ณันทนี ประสิทธิ์จูตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด และ ระวิน มุคขจี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต, จิราวัฒน์ นันทิพัฒน์พฤกษา Head of Garmin บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ศุภชัย พานิชายุนนท์ Head of New Business Information Technology & Integration Business Unit, AISและ ปรียวัท ภู่เกษแก้ว Head of Sustainability บรรจุภัณฑ์ Grace เป็นต้น
งาน “CENTRAL GROUP Mini Marathon 17th by Skechers” ไม่เพียงเป็นสนามแห่งความท้าทายความแข็งแกร่ง แต่ยังเป็นเวทีแห่งการรวมพลังน้ำใจ ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งสตรีอีกด้วย