กระเป๋าเดลโวซ์อวดงานศิลป์ ส่งท้ายความสุขปลายปี

เดลโวซ์ (Delvaux) ถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ให้กลายเป็นงานศิลป์อันงดงาม กับงานฝีมืออันประณีตของช่างฝีมือ ผสานไปกับความรื่นรมย์ในการจัดโต๊ะอาหาร การวางแก้วคริสตัล และผูกริบบิ้นด้วยความตั้งใจ ทุกท่วงท่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปกระเป๋าหรือการจัดโต๊ะ ต่างเป็นการมอบความใส่ใจ ซึ่งรังสรรค์ความสุขที่กำลังจะมาถึง
กระเป๋าจึงกลายเป็นจุดเด่นของโต๊ะอาหาร ริบบิ้นเคลื่อนจากกล่องของขวัญไปสู่แก้วน้ำ เครื่องมือช่างสะท้อนแสงเทียนเป็นประกาย ความงดงามของคริสต์มาส จึงปรากฏขึ้นผ่านรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เชื่อมศิลปะเข้ากับการเฉลิมฉลองอย่างลงตัว ณ บูติก Delvaux แห่งแรกในประเทศไทย ชั้น M สยามพารากอน