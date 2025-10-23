PRO -Thailand Network มอบเสื้อสะท้อนแสงผลิตจากขวด PET ให้พนักงานกวาด กทม.

คณะผู้บริหาร PRO-Thailand Network มอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 500 ชุด
ให้กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ที่ 4จากซ้าย) ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานค
รใช้สวมใส่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หน้าห้องรัตนโกสินทร์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
เสื้อสะท้อนแสงนี้ผลิตจากขวดพลาสติก PET ที่ผ่านการบริโภคแล้วจากกระบวนการรีไซเคิลโดยการนำพลาสติกไปหลอม และทำให้เป็นเส้นใยพอลิเอสเตอร์โดยเสื้อสะท้อนแสง 1 ชุด ผลิตจากเส้นใยพลาสติกจากขวด PET ขนาด 600 มล. จำนวน 11 ขวด จากนั้นนำมาถักทอเป็นผ้าและตัดเย็บ ติดแถบสีสันสะท้อนแสง ตามมาตรฐานความปลอดภัย EN-20471
ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Packaging
Recovery Organisation Thailand Network) หรือ PRO-Thailand Network
เป็นเครือข่ายองค์กรที่จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของบริษัทผู้ผลิตที่มีความตั้งใ
จในการขับเคลื่อนให้เกิดการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรี
ไซเคิลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคสู่หลุม
ฝังกลบในอนาคต ภายใต้หลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended
Producer Responsibility หรือ EPR)