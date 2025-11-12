ส่องผู้นำประเทศและรัฐบาลสาย ‘เควียร์’

แวดวง LGBTQ+ พากันยินดีเมื่อได้ข่าวว่า “ร็อบ เจ็ตเท็น” นักการเมือง LGBTQ+ ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเนเธอร์แลนด์ นอกจากจะเปิดตัวเองว่าเป็นเกย์แล้ว ยังเปิดตัวแฟนหนุ่ม “นิโคลาส คีแนน” นักกีฬาฮอกกี้โอลิมปิกทีมชาติอาร์เจนตินา ที่ดูเหมาะสมกันอีกด้วย
เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2009 หากมองย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีนักการเมือง LGBTQ+ คนใดของประเทศไหนบ้าง ที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์การเมืองสายนี้
:: โยฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตตีร์
อดีตนายกฯ ของไอซ์แลนด์ (ปี 2009-2013) เป็นผู้นำรัฐบาลคนแรกที่เปิดเผยว่าเป็น LGBTQ+ เธอเคยแต่งงานในปี 1970 มีลูกชายสองคน แต่จบลงด้วยการหย่าร้าง ปี 2002 เธอจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่กับนักเขียนหญิงชื่อดัง “โยนินา เลโอสด็อตตีร์” ซึ่งมีลูกชายติดมาหนึ่งคน ในเดือนมิถุนายน 2010 หลังปฏิรูปกฎหมายสมรสเสรี ทั้งคู่ก็แต่งงานกันและเป็นคู่รักคู่แรกของไอซ์แลนด์ที่ใช้ประโยชน์จากกฎหมายใหม่นี้
:: เอลิโอ ดิ รูโป
อดีตนายกฯ ของเบลเยี่ยม (ปี 2011-2014) เป็นชายรักร่วมเพศคนแรกของโลก ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาล และเป็นนายกฯ เบลเยี่ยมคนแรกที่มีเชื้อชาติอื่น เขามาจากครอบครัวแรงงานอพยพจากอิตาลี ที่ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากในเบลเยี่ยม ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สำเร็จการศึกษาจากเมืองมงส์และลีดส์ นอกจากภาษาอิตาลีแล้ว ยังพูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และดัตช์ได้ด้วย ปัจจุบันเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปอีกครั้ง หลังได้รับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว
:: ซาเวียร์ เบตเตล
อดีตนายกฯ ของลักเซมเบิร์ก (ปี 2013-2023) ซึ่งมีรองนายกฯ “เอเตียนน์ ชไนเดอร์” ที่เป็นเกย์เช่นกัน เบตเตลเป็นทายาทของพ่อค้าไวน์ชาวลักเซมเบิร์ก แม่เป็นชาวฝรั่งเศสเชื้อสายรัสเซีย ช่วงวัยหนุ่มเขาเคยแข่งขันกีฬาในรายการ ‘Mann-O-Mann’ และได้รับชัยชนะถึงสองครั้ง ช่วงต้นทศวรรษ 2000 เคยเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์ ก่อนจะมาลงเล่นการเมือง
:: อานา เบอร์นาบิช
รัฐมนตรีคนแรกของเซอร์เบีย ที่เป็นเลสเบี้ยน และในปี 2017 ภายใต้ประธานาธิบดี “อเล็กซานดาร์ วูซิช” เธอก็เป็นนายกฯ หญิง LGBTQ+ คนแรกของประเทศ เมื่อปี 2019 “มิลิกา จูร์ดจิช” ภริยาของเธอ ให้กำเนิดลูกชาย “อิกอร์” สำนักนายกฯ ประกาศว่า เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เพราะมีผู้นำรัฐบาลเพียงไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่คู่สมรสให้กำเนิดบุตรขณะดำรงตำแหน่ง เบอร์นาบิชเป็นนายกฯ จนถึงปี 2024 จากนั้นเธอก็เป็นประธานรัฐสภาเซอร์เบีย
:: ลีโอ วารัดการ์
เปิดเผยว่าเป็นเกย์ในปี 2015 ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และสองปีต่อมาก็ได้เป็นนายกฯ ของไอร์แลนด์ เขาเติบโตในย่านบลานชาร์ดทาวน์และคาสเซิลน็อค ชานเมืองดับลิน เป็นลูกชายของแพทย์ชาวอินเดียจากบอมเบย์และพยาบาลชาวไอริช วารัดการ์เป็นรัฐมนตรีเกย์คนแรกของไอร์แลนด์ มีคู่ชีวิตเป็นนายแพทย์ชื่อ “แมทธิว บาร์เร็ตต์”
:: ซาเวียร์ เอสโปต์ ซาโมรา
รับตำแหน่งนายกฯ ของอันดอร์ราในปี 2019 แต่เพิ่งเปิดเผยตัวตนเมื่อปี 2023 ในการสัมภาษณ์กับ Ràdio Nacional d'Andorra เขายังชี้แจงว่า ไม่เคยปิดบังเรื่องรสนิยมทางเพศ เพียงแต่เขาไม่เคยถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
:: เปาโล รอนเดลลี
ปี 2022 ได้เป็นผู้สำเร็จราชการร่วม Capitano Reggente แห่งซานมารีโน แม้จะทำหน้าที่เพียงหกเดือน แต่เขาก็กลายเป็นประมุขแห่งรัฐ ที่เปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์คนแรกของโลก
:: เอ็ดการ์ส รินเควิชส์
กลายเป็นประมุขแห่งรัฐคนที่สองของโลก และเป็นคนแรกในสหภาพยุโรป หลังจากเป็นประธานาธิบดีคนที่ 11 ของลัตเวียในปี 2023 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2014 รินเควิชส์ประกาศบนทวิตเตอร์ว่า เขาเป็นเกย์ และในเดือนพฤษภาคม 2023 เขาประกาศว่า “โสด” แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว
:: กาเบรียล อัตตาล
ไม่เพียงเป็นนายกฯ ที่อายุน้อยที่สุด เท่าที่ฝรั่งเศสเคยมีมา แต่ยังเป็นนักการเมือง LGBTQ+ คนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ ต้นเดือนมกราคม 2023 ประธานาธิบดี “เอ็มมานูเอล มาครง” แต่งตั้งเขาในวัย 34 ปีเป็นนายกฯ แต่น่าเสียดายที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงปีเศษ