ฟีดแบคแน่น “ช่อง 9” จัดซีรีส์ยูริลงจอทุกวันเสาร์แบบไม่ยั้ง พบกับ “I Am Devil เตือนแล้วนะ...ว่าฉันร้าย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟีดแบคแน่นหลังจาก “ช่อง 9” เปิดพื้นที่หน้าจอจัดซีรีส์ยูริลงจอทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 น. ล่าสุดจัดเต็มรับผังครึ่งปีหลัง พบกับซีรีส์เรื่อง “I Am Devil เตือนแล้วนะ...ว่าฉันร้าย” #IMD ซี่งผลิตโดย Maxlive TV และ CMO Group เขียนบทโดย เทวรินทร์ ศิริเลิศ และ ทิพย์ทิวา วะเท ผลงานการกำกับการแสดงโดย นรินทร ณ บางช้าง ” กับเรื่องราวสุดแสนเข้มข้นของความรักที่ถูกทดสอบด้วยความแค้นและอดีตที่เจ็บปวด เมื่อหัวใจยังรัก แต่ความจริงทำร้าย บทใหม่ของเกมรักอันตรายกำลังจะเริ่มต้น พบกับสองนักแสดงนำ มุกกี้ - ณปภัช ฐิตะกวิน กับบท มุกมณี และ พิ้งค์กี้ - ศุภิสรา สุขสถาน ในบท ปรางค์ดาว พร้อมด้วยนักแสดงเจเนอเรชันใหม่ที่มากความสามารถ อาทิ กองทัพ - กองทัพพ์จิตริน เลิศศิลป์ธนากุล รับบท ทรงโปรด, โปเต้ - วัชรายุธ์ สุรเดช รับบท ภีมนภัส, เพียว – นภัทร เพชรรัตน์ รับบท นิตา, เกรซ - ศุภรัตน์ ยะอนินทร์ รับบท พลอย, ปาล์มมี่ - ณิชาภัทร สุขเกษม รับบท พราว และนักแสดงมากฝีมือของวงการบันเทิงอีกเพียบ

เรื่องเริ่มต้นที่ มุกมณี นักแสดงสาวสวย เลสเบี้ยนตัวแม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้ พฤติกรรมฉาวโฉ่ เธอไม่เคยเชื่อในความรัก มีแอนตี้แฟนไม่น้อยกว่าแฟนคลับ วันหนึ่งเธอได้ไปจดทะเบียนสมรสกับ ทรงโปรด ไฮโซหนุ่มนอกวงการด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่า ปรางค์ดาว หญิงสาวที่บังเอิญได้เข้าไปเห็นฉากอันเร่าร้อนระหว่างเธอกับหญิงสาวคู่ขาในคลับเมื่อคืนก่อน จะกลายมาเป็นน้องสาวของทรงโปรด! เรื่องราวความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น มุกมณีทั้งต้องรับมือกับความป่วนของน้องสามี และยังต้องรับมือกับความร้ายกาจของ นิตา คู่หมั้นตัวจริงของทรงโปรดที่ตามราวีเธอไม่หยุด โดยมี ภีมนภัทร ผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลไม่ห่าง จนวันหนึ่ง เมื่อความจริงปรากฏ ว่าการจดทะเบียนสมรสเป็นเพียงการจดหลอก ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างมุกมณีกับปรางค์ดาวก็คืบหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านบทพิสูจน์ต่าง ๆ มากมาย จากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องความรัก ก็เริ่มรู้สึกรักขึ้นมา แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เมื่อความเจ้าชู้ในอดีตได้ย้อนกลับมาเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ของมุกมณี รวมถึง พราว นักแสดงหน้าใหม่ ที่เข้ามาในชีวิตมุกมณีด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่าง ที่ดูลึกลับจนใครก็คาดเดาไม่ออก บทสรุปจะเป็นอย่างไร มุกมณีจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้หรือไม่ ติดตามได้ใน “I am devil เตือนแล้วนะ ว่าฉันร้าย” ประเดิมตอนแรกเสาร์ที่ 23 สิงหาคมนี้







