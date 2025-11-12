แต่งแล้วจ้า! “ฟา เบเนเดทตี้” กับแฟนหนุ่มโปรดิวเซอร์ชื่อดัง

ไฮโซสาวสวย “ฟา เบเนเดทตี้” ผู้บริหารของอิตาเลเซีย ประเทศไทย ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมาพักใหญ่ อย่าง “นิก-นิโคลัส ไซม่อน” โปรดิวเซอร์ชื่อดังที่มีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง The White Lotus ขอแต่งงานอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางสักขีพยานจากพ่อแม่ และญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเหล่าเซเลบเพื่อนพ้องน้องพี่คนสนิท อย่าง ครอบครัวบิ๋ง-นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, พาย-ภัทรียา ณ นคร ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น
จากนี้ไปก็รอติดตามงานฉลองสมรสของเธอ ว่ารูปแบบการจัดงานจะมีสไตล์ไหนและอลังการเพียงใด
สำหรับ ฟา เบเนเดทตี้ นั้น เป็นทายาทรุ่นที่ 3 แห่งอิตาเลเซีย บริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ และรีเทล รวมถึงไวน์ วิสกี้ จิน วอดก้า และเครื่องดื่มอีกมากมายจากทั่วโลก
ส่วน “นิโคลัส ไซม่อน” หรือนิโคลัส แอนดริว ไซม่อน เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวฮังการี-อเมริกัน เกิดในเมืองร็อกฟอร์ด รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเขามีชื่อเสียงมาจากการผลิตภาพยนตร์สารคดี ละครโทรทัศน์ และโฆษณาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นเวลาสองทศวรรษครึ่ง จากผลงานมากมาย อาทิ City of Ghosts, A Prayer Before Dawn, Kong: Skull Island, Avengers: Infinity War จนทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็น "ชายแห่งฮอลลีวูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เลยทีเดียว และล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง The White Lotus ที่ยังมีกระแสแรงไม่หยุด