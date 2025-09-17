xs
ฟา เบเนเดทตี้ กระทบไหล่ “ลิซ่า” ในงาน EMMY

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ฟา เบเนเดทตี้” ผู้บริหารของอิตาเลเซีย ประเทศไทย เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัล Emmy Awards 2025 กับแฟนหนุ่ม “นิโคลัส ไซม่อน” โปรดิวเซอร์ชื่อดังที่มีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง The White Lotus พร้อมกระทบไหล่ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” สมาชิกวง BLACKPINK และนักแสดงจากซีซัน 3 ของซีรีส์ The White Lotus ที่เข้าชิงรางวัลกว่า 23 สาขา ณ โรงละครพีค็อก เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับ นิโคลัส ไซม่อน หรือนิโคลัส แอนดริว ไซม่อน เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวฮังการี - อเมริกัน เกิดที่ในเมืองร็อกฟอร์ด รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเขามีชื่อเสียงมาจากการผลิตภาพยนตร์สารคดี ละครโทรทัศน์ และโฆษณาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาสองทศวรรษครึ่ง จากผลงานได้แก่ City of Ghosts, A Prayer Before Dawn, Kong: Skull Island, Avengers: Infinity War จนทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็น "ชายแห่งฮอลลีวูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เลยทีเดียว และล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง The White Lotus ที่ยังมีกระแสแรงไม่หยุด

