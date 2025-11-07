ราโดเปิดบูติกคอร์ปอเรทแห่งแรกที่ เซ็นทรัล พาร์ค

ราโด (Rado) เปิดตัว “RADO Boutique Central Park” ณ เซ็นทรัล พาร์ค ถือเป็น บูติกคอร์ปอเรทแห่งแรกในกรุงเทพฯ ต่อจากสาขาเชียงใหม่ที่เปิดในปี 2567 และนับเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ ในการขยายธุรกิจในประเทศไทย ราโดยังมีแผนเปิดบูติกคอร์ปอเรตแห่งใหม่เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า บูติกขนาด 75 ตร.ม.นี้ ตั้งอยู่ชั้น 1 ของ Central Park ภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานความสง่างาม ความประณีต และนวัตกรรมได้อย่างลงตัว
ภายในบูติกยังมี “Experience Table” ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แขกได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิต และสัมผัสนวัตกรรมวัสดุ High-Tech Ceramic ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นด้วยความทนต่อรอยขีดข่วนและน้ำหนักเบา มอบสัมผัสที่สบายและความทนทานเหนือระดับในทุกเรือนเวลา