A-STREAM Thailand 2025: แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจด้านนวัตกรรมแห่งเอเชีย เปิดเวทีในไทย พ.ย. นี้ เชื่อมต่อองค์กรชั้นนำ นักลงทุนระดับโลก

A-STREAM Thailand 2025: แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจด้านนวัตกรรมแห่งเอเชีย เปิดเวทีในไทย พ.ย. นี้เชื่อมต่อองค์กรชั้นนำ นักลงทุนระดับโลก และสตาร์ทอัพเติบโตสูงเพื่อร่วมสร้างโซลูชันแห่งอนาคต
เวทีสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวม 60 สตาร์ทอัพชั้นนำจากเอเชีย เชื่อมต่อองค์กรและนักลงทุนไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย — Y&Archer ประกาศจัดงาน "2025 A-STREAM in Thailand" เวทีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการสร้างพันธมิตรด้านนวัตกรรมระหว่างองค์กรไทย นักลงทุนระดับสากล และสตาร์ทอัพเติบโตสูงจากเอเชีย กำหนดจัดในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคาร ปตท. วิภาวดี กรุงเทพฯ งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำด้านนวัตกรรมขององค์กรและนักลงทุนในการเข้าถึงโซลูชันเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดสรรและพร้อมขยายธุรกิจ ครอบคลุมภาคส่วนสำคัญ อาทิ เทคโนโลยี ความยั่งยืน สุขภาพ และการท่องเที่ยว
สำหรับองค์กรธุรกิจ: A-STREAM เปิดโอกาสให้เข้าถึงสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 60 ทีม ซึ่งนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจ มีรูปแบบ Business Matching เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมีโซลูชันที่เกี่ยวข้องในหลากหลายอุตสาหกรรม
สำหรับนักลงทุน: งานนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในตลาดเอเชีย