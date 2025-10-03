คาสิโอ ซีรีส์ เอดิฟิส EFK-100 ผสานวัสดุ ฟอร์จ คาร์บอน

คาสิโอ (CASIO) อวดโฉมรุ่น เอดิฟิส (EDIFICE) กับซีรีส์ EFK-100 นาฬิกากลไกจักรกลเรือนแรกของคาสิโอ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งยานยนต์ระดับไฮเอนด์ ผ่านวัสดุ ฟอร์จ คาร์บอน (Forged carbon) น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูง ด้วยกระจกหน้าปัดแซฟไฟร์ ลวดลายหน้าปัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้นความเรียบง่าย มีเพียงเข็มนาฬิกาสามเข็มและช่องแสดงวันที่ สำรองพลังงานได้สูงสุด 40 ชม. ฝาหลังกรุกระจกใส เผยให้เห็นโครงสร้างและการทำงานของกลไกภายในได้อย่างชัดเจน มีทั้งหมด 3 รุ่น
รุ่น EFK-100XPB ซึ่งเป็น Special Edition ของซีรีส์นี้ โดดเด่นด้วยโทนสีดำจากวัสดุฟอร์จ คาร์บอน ทั้งในส่วนหน้าปัดและตัวเรือน จับคู่กับสายนาฬิกาโพลียูรีเทน (Polyurethane) วางจำหน่ายนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
รุ่น EFK-100CD ตัวเรือนโลหะและสายนาฬิกาสแตนเลสสตีล
และ รุ่น EFK-100D พร้อมหน้าปัด 3 สี เขียว, น้ำเงิน และขาว