9 แบงก์ยักษ์ยุโรปผนึกกำลัง เปิดตัว Stablecoin ยูโรภายใต้กรอบ MiCA ปี 2569

กลุ่มธนาคารชั้นนำ 9 แห่งของยุโรป จับมือจัดตั้งบริษัทใหม่ในเนเธอร์แลนด์ เตรียมลุยเปิดตัว Stablecoin หนุนหลังด้วยเงินยูโรอย่างเป็นทางการในครึ่งหลังของปี 2569 หวังสร้างทางเลือกที่แข็งแกร่งต่อ Stablecoin ดอลลาร์ และผลักดันอำนาจอธิปไตยทางการเงินของยุโรป
รายงานจาก Bloomberg เผยว่า คอนซอร์เทียมธนาคารที่เข้าร่วม ได้แก่ ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank และ Raiffeisen Bank International โดย Stablecoin ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับตามกรอบกฎหมาย Markets in Crypto Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรป และมีแผนขอใบอนุญาตจากธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ในฐานะสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์
สร้างทางเลือกใหม่ แข่ง Stablecoin ดอลลาร์ที่ครองตลาด
ธนาคารทั้ง 9 ระบุว่า เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างระบบการชำระเงินที่ยุโรปพึ่งพาตนเองได้ ลดการครอบงำของ Stablecoin ดอลลาร์ พร้อมทั้งมอบการทำธุรกรรมเกือบทันที ต้นทุนต่ำ รองรับการชำระเงินข้ามพรมแดนและการชำระสินทรัพย์ดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมง
ฟลอริส ลุกจ์ หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของ ING ย้ำว่า “นี่คือการพัฒนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งอุตสาหกรรม และเป็นสิ่งจำเป็นที่ธนาคารจะต้องเดินไปในมาตรฐานเดียวกัน”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกฎ MiCA มีผลบังคับใช้ไม่กี่เดือน โดยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่า ING กำลังวางแผนเปิดตัว Stablecoin ยูโรร่วมกับธนาคารอื่น ๆ เช่นกัน ขณะที่ฝรั่งเศสผ่าน SG FORGE ของ Société Générale ก็ได้เปิดตัว Stablecoin ยูโรบนบล็อกเชน Stellar แล้ว พร้อมจับมือกับ Bullish Europe เปิดตัว USD CoinVertible (USDCV) Stablecoin ดอลลาร์รายแรกที่อยู่ภายใต้ MiCA
ยุโรปเร่งเกม Stablecoin หลังดอลลาร์ครองตลาดเกือบเบ็ดเสร็จ
ปัจจุบัน ตลาด Stablecoin ทั่วโลกถูกครองโดยสกุลดอลลาร์กว่า 99% ของมูลค่ารวมทั้งหมด ขณะที่ Stablecoin ยูโรมีมูลค่าตลาดไม่ถึง 350 ล้านยูโร (ราว 410 ล้านดอลลาร์) เท่านั้น ทำให้คริสเตียน ลาการ์ด ประธาน ECB ออกมาเรียกร้องให้เข้มงวดกับผู้ออก Stablecoin ที่ไม่ใช่ในสหภาพยุโรป เพื่ออุดช่องโหว่ในกรอบ MiCA และปูทางสู่การพัฒนา “Digital Euro” ของตนเอง
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้สะท้อนภาพว่า ยุโรปกำลังเดินหมากครั้งใหญ่เพื่อยกระดับ Stablecoin ยูโรให้ทัดเทียมกับสหรัฐฯ และอาจเป็นหมากสำคัญในการชี้ชะตาสมดุลอำนาจทางการเงินโลกในทศวรรษหน้า