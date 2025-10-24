คาร์เทียร์ซานโตส 2 รุ่นใหม่ ผจญภัยในแบบสปอร์ต

ซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) นำเสนอ 2 คอลเลกชันล่าสุด ตัวเรือนล้ำสมัย น้ำหนักเบาพิเศษจากไทเทเนียม และรุ่นที่มาพร้อมหน้าปัดเรืองแสงซูเปอร์โนวา ดีไซน์และเทคนิคทรงพลัง ที่สะท้อนความกล้าคิดและความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด โดยตัวเรือนไทเทเนียม ขับเน้นด้วยผิวสัมผัสแมตต์แบบบีดบลาสต์ ในโทนสีแอนทราไซต์ ตัดกับเม็ดมะยมประดับสปิเนลสีดำ รุ่นหน้าปัดสีดำ พร้อมเข็ม ซูเปอร์โนวา จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยเผยชัดในรุ่นสตีลขนาดใหญ่ พร้อมหน้าปัดสีดำ เสริมความสปอร์ตด้วยรายละเอียดอันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นรางนาที (railway track) และเข็มเคลือบด้วยสารเรืองแสงซูเปอร์โนวา สีเขียว ส่วนหน้าปัดเข้ากันอย่างลงตัว ด้วยการสานผิวสัมผัสซาติน เข้ากับลวดลายซันเบิร์สต์ พร้อมเม็ดมะยมประดับสปิเนลสังเคราะห์สีน้ำเงินเจียระไนทรงเจ็ดเหลี่ยม และตัวเรือนผิวสัมผัสซาตินอันเรียบง่ายทว่าหรูหรา