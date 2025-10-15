“ic! berlin Flagship Store” รูปแบบใหม่ปักหมุด! ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

ออพติค สแควร์ ทุ่มเปิด “ic! berlin Flagship Store” ปักหมุดห้างใหญ่กลางกรุง ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park) รองรับลูกค้า พร้อมจัดใหญ่ Grand Opening และเปิดตัวคอลเลกชัน Fall-Winter 2025 (Full Collection) อย่างเป็นทางการ นำโดยผู้บริหารคนเก่ง “สาวิตรี สุรธรรมวิทย์” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
งานนี้มีเซเลบริตี้ และเหล่าคนดังในทุกแวดวงร่วมงานคับคั่ง รวมถึง ประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ รวมถึงแบรนด์ “ic! berlin” ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมด้วย หมาก -ปริญ สุภารัตน์ Brand Ambassador ic! berlin ประเทศไทย
สาวิตรี สุรธรรมวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์รวมแว่นตาชั้นนำ “ออพติค สแควร์” ที่มีเปิดสาขากระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันที่ 10 ต.ค.2568 นี้ บริษัทฯ พร้อมเปิดให้บริการ “ic! berlin Flagship Store” รูปแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้า ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park) เพื่อรองรับลูกค้า พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Fall-Winter 2025 (Full Collection) อย่างเป็นทางการ
เรามี ic! berlin ทุกรุ่น ทุกแบบ คัดสรรพิเศษจากคอลเลกชันหลักและรุ่นลิมิเต็ดของ ic! berlin ที่ผลิตด้วยมือในเยอรมนี เน้นคุณภาพ ความเบา และดีไซน์แบบ ‘screwless’ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้ค่ะ” คาดว่า “ic! berlin Flagship Store” สาขานี้จะได้รับการตอบรับจากลูกค้า ic! berlin เป็นจำนวนมากแน่นอน เพราะ ic! berlin คือ แบรนด์แว่นตาสไตล์ฟังก์ชันนัลระดับโลกจากเยอรมนี ที่มีฐานลูกค้าหนาแน่น เป็น Flagship Store สาขาแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในย่านธุรกิจ คือ สีลม ที่มีลูกค้า ทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ศูนย์การค้า ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ยังถือเป็นแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ไม่ใช่เป็นแค่ห้างสรรพสินค้า แต่เป็นศูนย์รวมความหรูหรา ความทันสมัย และธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว
“การปักหมุดห้างดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เปิด ic! berlin Flagship Store ครั้งนี้ เพราะเชื่อมั่นในทำเลทองย่านสีลม ที่มีกำลังซื้อสูงและมีคนทำงานหนาแน่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ ic! berlin ที่มีจำหน่ายทั้งแว่นสายตา และ แว่นตาแฟชั่น
สาขานี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของร้านแว่นตายุคใหม่ ที่ผสมผสานดีไซน์ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของแบรนด์ระดับโลกเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Modern Optical Gallery” ใช้ความ โมเดิร์น และ มินิมอล มาผสมผสานอย่างมีสไตล์ เน้นการใช้วัสดุที่มีความคมชัดและเปี่ยมคุณภาพอย่าง สแตนเลสสตีล สะท้อนตัวตนของแบรนด์เยอรมันที่ให้ความสำคัญกับ ฟังก์ชัน ความแม่นยำ และความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด สำหรับบรรยากาศภายในร้านถูกออกแบบให้สื่อถึงคำว่า “Luxury in Simplicity” มีการใช้แสงในโทนอุ่นเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรให้ลูกค้ารู้สึกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ดีไซน์เน้นความโปร่ง โล่ง เปิดกว้าง ทุกมุมสามารถมองเห็นแว่นตาได้ชัดเจนเหมือนชมงานศิลปะ กรอบแว่นแต่ละรุ่นถูกจัดวางเสมือน งานดีไซน์ชิ้นสำคัญ ในแกลเลอรี สอดคล้องกับปรัชญาของ ic! berlin ที่มองว่า “แว่นตาไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยมองเห็น แต่คือศิลปะแห่งวิศวกรรมและงานฝีมือ”
“นอกจากนี้ภายในร้านยังมีมุมพิเศษอย่าง “ic! berlin Heritage Wall” จัดแสดงคอลเลกชันลิมิเต็ดรุ่นหายากจากแต่ละปี ซึ่งไม่ได้วางจำหน่ายแล้ว เพื่อให้แฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ได้เห็นเสน่ห์และวิวัฒนาการของงานออกแบบจากเบอร์ลินในแต่ละยุค ถือเป็นมุมพิเศษที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของแบรนด์ผ่านดีไซน์ได้อย่างงดงาม สุดท้ายร้านนี้ยังมาพร้อม บริการตรวจวัดสายตาและปรับแต่งกรอบแว่นอย่างมืออาชีพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Optic Square และเครื่องมือมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้ง “ความคมชัดที่สมบูรณ์” และ “ประสบการณ์ที่น่าจดจำ” ในแบบ ic! berlin อย่างแท้จริง” สาวิตรี สุรธรรมวิทย์ กล่าว