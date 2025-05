SO กำไรพุ่ง 70% นั่งแท่นผู้นำด้าน Strategic Partner

สยามราชธานี งวดนี้มีรายได้รวม 691.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.41 ล้านบาทหรือ 14.85% ด้านกำไรสุทธิเท่ากับ 53.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.98% ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้าน Strategic Outsourcing Partner ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจคู่ค้าให้เติบโตได้ ด้านปี 2568 ตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 15–20% ในปีนี้ โดยมุ่งเจาะตลาดองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการควบคุมต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพ

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และ ธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Service) เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1/2568 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 691.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.41 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14.85% โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 53.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.98%สำหรับกำไรที่เพิ่มขึ้นตอกย้ำบทบาทในฐานะ “Strategic Outsourcing Partner” ว่าแม้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากสถานการณ์ ‘Trump Effect’ ซึ่งในช่วงต้นสร้างแรงกดดันต่อการค้าและต้นทุนแรงงาน แต่การเจรจาภาษีในระยะล่าสุดเริ่มส่งสัญญาณบวกที่อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในบางอุตสาหกรรมกลับมา โดย SO มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ความเสี่ยง แต่คือโอกาสในการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรผ่าน Outsourcing Solutions ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรปรับตัวเร็ว ลดต้นทุน และคงคุณภาพได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจสำหรับแผนงานปี 2568 จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันองค์กรที่สามารถปรับตัวได้เร็วและมีพันธมิตรที่เข้าใจกลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ ลูกค้าของเราต้องการมากกว่าการลดต้นทุน แต่ต้องการความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 15–20% ในปีนี้ โดยมุ่งเจาะตลาดองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการควบคุมต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพ และตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการความคล่องตัวสูงในสภาพเศรษฐกิจที่ซับซ้อน โดยบริษัทตั้งเป้าการเติบโตในแต่ละธุรกิจดังนี้SO PEOPLE: รายได้เติบโต +15% จากบริการพรีเมียม Valet & Reception ที่ลูกค้าระดับสูงต้องการภาพลักษณ์เหนือระดับ พนักงานถูกพัฒนาเป็น Brand AmbassadorSO WHEEL: รายได้เติบโต +23% จากดีลใหญ่ภาครัฐ (SpVT) และกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ พร้อมระบบ VMS บริหารงานซ่อมและปรับแต่งเฉพาะทางSO GREEN & SO NEXT: รุกตลาดใหม่ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ด้วยบริการ Landscape, Waste Management และระบบ Intelligent Automation ช่วยให้ลูกค้าทำงานได้เร็วขึ้น เห็นผลลัพธ์ทันที“วันนี้ ลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงต้นทุนที่ต่ำที่สุดอีกต่อไป แต่ต้องการบริการที่มีคุณภาพที่วัดผลได้ และ ส่งผลต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เราจึงไม่ได้ส่งมอบเพียงกำลังคน แต่เรานำเสนอบริการที่เหนือระดับ ทั้งทักษะพนักงาน กระบวนการ เทคโนโลยี และ ผลลัพธ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าควบคุมความเสี่ยง เพิ่มความยืดหยุ่น และ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวกัณธิมา กล่าว