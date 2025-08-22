แว่นตา ic!berlin เปิดตัวคอลเลกชันใหม่สุดอลังการ ทัพดารา เซเลป ล้นงาน หมาก ปริญ ปลื้ม!เป็นนักแสดงเอเชียคนแรก ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ 4 ปีซ้อน

อลังการ งานหรูหราสุดๆ สำหรับปาร์ตี้ ic!berlin บนชั้นดาดฟ้า Gaysorn Urban Resort ชั้น 19 อาคาร เกษร ทาวเวอร์ ราชประสงค์ งานดีที่รวมเอาดารา เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และแฟชั่นนิต้าทั่วเมืองไทยมาไว้ด้วยกัน ภายใต้ธีม “The Silver Light of the Moon” ในโอกาสที่ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด เปิดตัวแว่นตา ic!berlin 2 คอลเลกชันใหม่ ล่าสุดความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG และคอลเลกชัน Fall Winter 25/26 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ หมาก ปริญ สุภารัตน์ ในฐานะนักแสดงเอเชียคนแรก ที่ได้รับเกียรติให้เป็น brand ambassador ic!berlin ของประเทศไทยสู่ปีที่ 4 งานนี้นายแบบ นางแบบมืออาชีพตัวแม่ จี๊ด แสงทอง / เอเลี่ยน กัญญณัท / อินทัช กูรมะสุวรรณ นักแสดงซีรีส์ / เชล ธกฤต / อินทัช ณภัทร ร่วมโชว์คอนเลกชันใหม่ นอกจากนี้ มาร์ค - ธนัท และ ฟลุท ชินพรรธน์ นักแสดงจากซีรีส์ Rearrange The Series ขอฟังอีกครั้ง เพลงรักของเธอ / ลาเต้ - ธนรรถชล และ คิม - พงศธร นักแสดงจากเรื่อง ภพเธอ Love Upon a Time Series / เจมส์ เฮย์วอร์ด และ กาด พลอยสุภา จาก ซีรีส์เรื่อง Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก / ฟูม-วรายุทธ์ เต้-สรรวยศ และ คุปต์ แพชัยสงค์ Idol Boy Group วง ZOLAR / เงิน อนุภาษ,โอ๊ต-ธาราธร และ พาย ศรัณวุฒิ นักแสดงจาก FourEverYou ร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด และ Mr.Davide Lunghi, ic!berlin General Manager ic!berlin ประเทศเยอรมัน เปิดปาร์ตี้ที่ไร้ขีดจำกัด
โดย หมาก ปริญ เปิดใจว่า "ต้องบอกว่าดีใจมากครับ ที่ได้รับเกียรติให้เป็น brand ambassader ของ ic!berlin ยาวนานถึง 4 ปี ผมเป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรกด้วยที่ได้รับเกียรตินี้ ถามว่าปลื้มมั้ย ปลื้มมากครับ สำหรับงานในค่ำคืนนี้ นอกจากจะมีแฟชั่นโชว์แว่นตาทั้งสองคอลเลกชัน พร้อมด้วยการแสดงสด และประสบการณ์สุดพิเศษ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ความประณีต และนวัตกรรมของแว่นตาแต่ละรุ่นอย่างชัดเจนแล้ว ทั้งสองคอลเลกชั่นโดดเด่นมากครับ ไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz หรือว่ารุ่น Mercedes-AMG x ic! berlin เพราะคอลเลกชันรุ่นที่ 6 นี้เป็นการหลอมรวมความหรูหราเหนือกาลเวลาของรถยนต์กับดีไซน์แว่นตาแนวมินิมอลอย่างไร้รอยต่อ โดยรุ่นของ Mercedes-Benz โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบเรโทร ที่ทันสมัยและเลนส์ photochromic ที่เปลี่ยนสีตามแสงอีกด้วยครับ ส่วนรุ่นของ Mercedes-AMG เน้นความสปอร์ตเข้มดุดัน น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ด้วยวัสดุ FLEXARBON® คาร์บอนไฟเบอร์หลายชั้นลายพิเศษ “Twill Night” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภายในห้องโดยสารของ AMG โดยใน September Collection ’25
คอลเลกชันหลักจาก ic! berlin ประจำฤดูใบไม้ร่วงปีนี้มาพร้อมกับการออกแบบที่โดดเด่น ดูเท่มาก ว้าวมากเลยครับ ในส่วนของสี “Horizontal Color Split” คือการแบ่งสีกรอบแว่นในแนวนอน โดยมีผิวสัมผัสแบบด้านด้านบนและเงาด้านล่าง เพื่อให้ใบหน้าดูเรียวยาวขึ้น อันนี้ผมว่าเจ๋งดีครับ และมาพร้อมเฉดสีใหม่ที่สวยงามและน่าค้นหา เช่น Mimosa Yellow, Bronze / Dark Magenta และ Eucalyptus Green คอลเลกชันนี้ยังเปิดตัว พื้นผิวสเตนเลสแบบกัดลาย และอะซิเตทโทนธรรมชาติที่เรียบหรู ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์งานฝีมือจากเบอร์ลินได้อย่างลงตัวมากเลยครับ"
แว่นตา ic!berlin ทุกคอลเลกชัน มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ศูนย์การค้าชั้นนำ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือสามารถติดตาม อัพเดทเทรนด์ก่อนใครที่ facebook , IG @ ic!berlinthailand
เกี่ยวกับ ic! berlin
ic!berlin ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยปฏิวัติวงการแว่นตาด้วยกรอบเหล็กสเตนเลสสตีลไร้สนิมที่บางเฉียบ ไร้น็อต และน้ำหนักเบา ทุกชิ้นออกแบบ ทดสอบ และผลิตด้วยมือในโรงงานเบอร์ลิน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านดีไซน์และเทคโนโลยี ล่าสุด ic! berlin ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Marcolin Group ในปี 2024 และมีการจัดจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท อายลิงค์ วิชั่น จำกัด
อีเมล : Saowanee@eyelinkvision.com โทร : +66 (0) 2 6199774 www.ic-berlin.com