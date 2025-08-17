จากพระเอกไทยสู่เวทีระดับเอเชีย “หมาก ปริญ” คว้ารางวัลใหญ่จากเวที WEIBO GALA 2025

ความสำเร็จครั้งสำคัญของพระเอกหนุ่ม หมาก ปริญ สุภารัตน์ ยังคงเดินหน้าสร้างความภูมิใจให้แฟนๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเจ้าตัวคว้ารางวัลนักแสดงผู้ทรงอิทธิพลระดับสากลแห่งปี Weibo Thailand Most Influential Overseas Actor จากงาน WEIBO GALA 2025 Weibo Cultural Exchange Night จากเวที WEIBO GALA 2025 : Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อค่ำวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย–จีน ครบรอบ 50 ปี
งานนี้ถือเป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินระดับแถวหน้าทั่วเอเชีย ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและอบอุ่น ไฮไลต์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆ เมื่อ “หมาก ปริญ” ก้าวขึ้นรับรางวัลใหญ่ส่งท้ายงาน ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมและอิทธิพลของเขาในฐานะนักแสดงที่ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ในการช่วยผลักดันวงการบันเทิงไทยไปสู่สากล
ไฮไลท์ของการขึ้นรับรางวัลของ “หมาก” อีกหนึ่งสิ่งที่ถูกแชร์มากที่สุดคือ โมเมนต์น่าประทับใจ เมื่อสองนักแสดงรุ่นน้อง “กลัฟ คณาวุฒิ” และ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ปรบมือและส่งเสียงให้กำลังใจและแสดงความยินดีใกล้ชิด ทำให้ค่ำคืนนี้ยิ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ “หมาก ปริญ” แต่ยังตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพและพลัง Soft Power ของนักแสดงไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รักบนเวทีระดับเอเชียได้อย่างภาคภูมิใจ