MOO Bangkok อวดไลฟ์สไตล์การผจญภัยบนภูเขา

MOO Bangkok นำโดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์การผจญภัยบนภูเขา ผ่านสไตล์ urban casual และ street อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ผสานกับรายละเอียดจากเสื้อผ้าแนว camping และกลิ่นอายของความสปอร์ต ในคอลเลกชัน Autumn-Winter 2025 ที่เชื่อมโยงระหว่างชีวิตในเมืองใหญ่ กับสีสันของธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยเลือกใช้ผ้าไนลอนกับเทคนิคตัดต่อและการปะกระเป๋า บนไอเทมของ ทั้งเสื้อเชิ้ตผ้าลาย Camo และผ้าเดนิมลายทาง รวมถึงเสื้อเจอร์ซีตัดต่อชายเสื้อ แต่งกระเป๋าผ้าไนลอน เพื่อเพิ่มฟังก์ชันและความเคลื่อนไหวให้กับลุคแบบเอาต์ดอร์
นอกจากนี้ ยังนำเสนอไอเทมประจำฤดูกาล อย่าง เสื้อกั๊กตัดเย็บจากผ้า Workwear ที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการตัดต่อผ้าในโทนสีเดียวกัน ตกแต่งกระเป๋าปะ, กางเกงขายาวทรงบอลลูน (Barrel Pants) ไอเทมใหม่ของแบรนด์ และแจ็กเกตที่ได้แรงบันดาลใจจากเสื้อฮู้ดพาร์กา (Parka Jacket) พร้อมฮู้ดที่ถอดออกได้ โดยมีกระเป๋าปะผ้าไนลอน และดีเทลรูดจั๊มเอว เป็นไอเทมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ และไลฟ์ไตล์ Camping ได้อย่างลงตัว
แรงบันดาลใจจากการปีนผา และการเดินป่าสำรวจ ยังถูกนำมาตีความ โดยดึงจุดเด่นของชุด Trekking และ Climbing มาใช้ในการออกแบบ อาทิ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้าไนลอนตัดต่อคู่สีที่ตกแต่งดีเทลห่วงและตัวรูด Stopper ที่ชายเสื้อ, เสื้อเชิ้ตผ้าฟอก ดีเทลเดินเส้นแบบสปอร์ต พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของการออกสำรวจธรรมชาติ, แจ็กเกตและกางเกงเข้าชุดลวดลายสัตว์ ด้วยเทคนิคการวาดเส้นคอนทัวร์ และแจ็กเกตที่ต่อยอดจาก FFA Jacket แจ็กเกตผ้าวินเทจ สัญลักษณ์ของ "Future Farmers of America" (FFA) ซึ่งตกแต่งลายปักพิเศษของคอลเลกชัน
อีกทั้งไอเทมชิ้นเบสิก ทั้งเสื้อยืดสกรีนลวดลายและปักอาร์ม ที่สวมใส่ได้ทุกวัน รวมถึงหมวกแก๊ปดีไซน์ใหม่ โดยมีนักแสดงชื่อดัง อาทิ ต่อ ธนภพ, มาร์ค ภาคิน, ซี ทวินันท์, เอม สรรเพชญ์, เอม ภูมิภัทร, ชาร์เลท วาศิตา, พิมมา พิมพ์มาดา วงPiXXiE, โทนี่ อันโทนี่, จั๊มพ์ พิสิฐพล, กร วง PROXIE, อองรี วง PROXIE, คิม วง PROXIE, จั๋ง วิกร วง PERSES, เน ณรัณ วง PERSES, ปาล์ม พีรวิชญ์ วง PERSES, เบน บัญญพนต์, หมีพูห์ วิน และ พอดี สถิตพันธุ์เวชา ร่วมงาน