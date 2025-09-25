ดีย์ทุกตรง งานประกาศรางวัล #YEntertainAwards2025xJisuLife

เรียกว่าเป็นกำลังใจสุดยิ่งใหญ่ของคนรักสาย Y กับงานประกาศรางวัล“Y Entertain Awards 2025 presented by JisuLife” ซึ่งจัดโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดยก้อง- ปิยะ เศวตพิกุล ณ True ICON Hall ICONSIAM ที่รวมนักแสดงสายวายตัวท็อปของวงการบันเทิงเมืองไทย และเจนเนอเรชันใหม่ อีกทั้งนักแสดงระดับซุปตาร์และอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศให้เกียรติร่วมงานเพียบ
เปิดงานด้วยเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟนคลับที่มาร่วมงาน กับบรรยากาศช่วง Y Carpet ที่ยกทัพนักแสดงชื่อดังของวงการบันเทิงเดินมาแบบจัดหนัก จัดเต็ม โดยมีพิธีกรภาคสนาม โดยพิธีกร บุ๊คโกะ- ธนัชพันธ์, ใบเตย พรพจี, สไปร์ ศมน, มาวิน แสงปราโมทย์, เจิ้น วีระกฤษณ์ เม้าท์มอยกันอย่างสนุกสนาน เข้าสู่งานด้วยการเปิดเวทีอย่างอลังการด้วยการแสดง OPENING SHOW : Floral Queen ลูกหมี - ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร, ซอนญ่า - ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน,ฮานะ - อัญพัชร์ ชัยอนันต์นิธิ, ฟ้าสา - สาระวารีศรีพิลัย, เอนจอย - ธิดารัตน์ ปรือทอง, จูน - ณัณณิริณ วโรกรวัชรคุณ, น้ำ - จุฑามาศ หวังสวัสดิ์, เบนซ์ - ทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย, ออมสิน- สุพิทชา ลิ้มสมมุติ, โฟค - สุธิมา ก่อเกียรติวนิช, เฟย์ - กัญญาพัชร ณนคร, เมษ์ - ญดา วัชระมูสิก, เอมี่ - ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่ - ภัทราภัสร์โบรัชตะสุวรรณ์, มัม ลาโคนิคส์ ที่ผนึกกำลังสายวายถ่ายทอดการแสดงโชว์ออกมาได้สมบูรณ์แบบ
จากนั้นเข้าสู่พิธีการประกาศรางวัล Y ENTERTAIN AWARDS 2025 Presented by JisuLife โดย 2 พิธีกร นุ้ย - ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพรและ แจ็คกี้ - ชาเคอลีน มึ้นช์ กับการประกาศรางวัลแรก Best Creative Team of the Year (ทีมสร้างสรรค์แห่งปี ) ได้รับเกียรติจากPowerpuff Gay ใหม่ - จิรวัฒน์ วงศ์ดิลกวัฒน์, เต้ - พัฒนากร อดิเรกเกียรติ, อาร์ต - ปภังกร เขมจิรโชติ, หนุ่ม - สิทธิเดช บรรมณี มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และผู้ได้รับรางวัลได้แก่ GELBOYS สถานะกั๊กใจโดย คุณปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบช่อดอกไม้ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแรก จากนั้นเป็นการประกาศรางวัล Best Y Series Director of the Year (ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปี) โดยมี ออฟ -นพณัช ชัยวิมล, อู๋ - ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม - ธราธร จันทรวรกาญจน์ เป็นผู้ประกาศรางวัล และผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ บอส นฤเบศ กูโนจาก GELBOYS สถานะกั๊กใจ โดยมี คุณพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วยการประกาศรางวัล Best Series OST. of the Year (เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี) โดย เป๊ก - เปรมณัช สุวรรณานนท์, นิว - นภัสสร สุวรรณานนท์ มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และผู้ได้รับรางวัล ได้แก่Am I in Love / Slot Machine จาก Shine โดยได้รับเกียรติจาก คุณหนิง หยุนเฉียง (NING YUNQIANG) กรรมการบริษัท สยาม โอไรออน จำกัด เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนั้นเบรคอารมณ์ด้วยการแสดง Show BLOOMING MOMENT โชว์สุดพิเศษจาก เลโอ - พีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์, เอิร์ธ - ธีระภัทร์เรืองฤทธิ์กุล, ดับเบิ้ล - ทัพพ์เทพ จิระประเสริฐกร, เฟิร์ส - กันตภณ ฤทธิ์สุวรรณ จากซีรีส์ A(ir) Moment และมาร่วมลุ้นรางวัลกันต่อกับ รางวัลY Star on Spotlight of the Year ( ดาวเปล่งประกายแห่งปี ) ได้รับเกียรติจาก ไก่ - วรายุฑ มิลินทจินดา และ บาส – อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ , หลงชาง - อธิป ก่อสินค้า จากซีรีส์ แสงดาว...แสงศรัทธา มาเป็นผู้ประกาศรางวัล โดยรางวัลนี้ตกเป็นของ มิ้ล - ณัฐชนน ศุภวรวงศ์ จากPIT BABE THE SERIES 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุดารัตน์ ภู่พวง ผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วยรางวัล Leading Girls’ Love Star of The Year ( นักแสดงนำ Girls’ love แห่งปี ) ประกาศรางวัลโดย อัพ - ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, ภูมิ - ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ น้ำตาล - ทิพนารี วีรวัฒโนดม จาก Pluto นิทาน ดวงดาวความรัก โดย คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วยรางวัล Leading Boys’ Love Star of the Year (นักแสดงนำBoys' Love แห่งปี) โดยมี ออม - กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ เป็นผู้ประกาศรางวัล ซึ่งรางวัลนี้ มาย - ภาคภูมิ ร่มไทรทอง จาก Shine คว้าไปครองและ คุณสมภพ โรจนชัยชนินทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดอินโนวาเทรดดิ้ง แอนด์ เวอร์วิส จำกัด ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นเข้าสู่การแสดงโชว์ชุดพิเศษ Special Show by JisuLife กลับเข้าสู่การลุ้นรางวัลกันต่อ กับรางวัล Best GL Series of The Year ( ซีรีส์ Girls' Love แห่งปี ) โดยได้รับเกียรติจาก หมู – อาซาว่า พลพัฒน์ อัศวะประภา พร้อม 2 นักแสดงนำ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, เบน - บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร จากซีรีส์ คมเดือน MANDATE เป็นผู้ประกาศรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ หม่อมเป็ดสวรรค์ โดย คุณปิยะ เศวตพิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นมาลุ้นกับรางวัล Best BL Series of The Year ( ซีรีส์ Boys' Love แห่งปี ) โดยมี เบลล่า - ราณีแคมเปน มาเป็นผู้ประกาศรางวัล ซึ่ง ซีรีส์เรื่อง Shine ได้รับรางวัลนี้ โดย คุณลีโอ เฉิน (Leo Chen) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) ของ JisuLife และคุณเบลล่า หลี่ (Bella Li) Brand Manager ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์ ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี หลังจากลุ้นกันระทึกกันมาได้สักพักแล้ว มาหยุดหายใจหายคอกับการแสดง Show BLOOMING POWER ศิลปินวง FELIZZ , ศิลปินวงEMPRESS, ศิลปินวง A:SIDE ต่อด้วยการประกาศผลรางวัล Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) โดยผู้ที่มาประกาศรางวัลคือบุ๋ม - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ช้าง - ชยพล เชี่ยวพิทยาการ, ปอนด์ - ตันติกร ดำรงค์เดชสกุล, ทีโน่ - วชิรวิทญ์ ดีเกรฟ, บี - สิทธิกรณ์ จันทนา จากBOYS VIBE PROJECT ซึ่ง Harmony Secret ดีลลับฉบับเล่นเล่ห์คว้าไปครอง และ คุณภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สำนักยุทธศาสตร์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วย รางวัล Rising Star Couple (คู่ชิปดาวรุ่ง) ซึ่ง ต้นข้าว - ชยุตม์ นิติชาคร, นิว - อัครวินท์นันทิพัฒน์ จากละครทายาทหมายเลข 1 และ เพิร์ล - ศัจกร ฉลาด, พีค - ภีมพล พาณิชย์ธำรง จากละครสลักรักในแสงจันทร์ เป็นผู้ประกาศรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ เอนจอย – จูน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธีตา บุนนาค กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัดเป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นไปต่อด้วยรางวัลPrincess of Girls' Love (นักแสดงนำ Girls' Love พราวเสน่ห์) ซึ่งผู้ที่จะมาประกาศรางวัลคือ ฟิล์ม - ธนภัทร กาวิละ และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ น้ำตาล ทิพนารี โดย คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ไปต่อกับ รางวัล Prince of Boys' Love (นักแสดงนำ Boys' Love เจ้าเสน่ห์) ผู้ประกาศรางวัลได้แก่ เชอรี่ เข็มอัปสร นักแสดงมากความสามารถที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และรางวัลนี้ตกเป็นของ พีท วสุธร และผู้ที่ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี คือ รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท อสมทจำกัด (มหาชน) ปิดท้ายด้วยรางวัลสุดท้าย Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี) ปีนี้ขับเคี่ยวกันมากทีเดียว โดย โอ้ - มาริโอ้ เมาเร่อ, พิช - วิชญ์วิสิฐหิรัญวงษ์กุล มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และคู่ที่ได้รับรางวัลนี้ไปครองได้แก่ ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง #Yentertainawards2025XJisuLife #Yentertainawards2025