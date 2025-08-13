Google.org มอบทุน 113 ล้านบาท หนุนเกษตรกรรายย่อยในไทย-เวียดนาม ใช้ เครื่องมือ AI

Google.org หน่วยงานเพื่อการกุศลของ Google ประกาศมอบทุนสนับสนุน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 113 ล้านบาท) แก่มูลนิธิ Edufarmers International Foundation (Edufarmers) เพื่อนำโซลูชันเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยกว่า 200,000 รายในประเทศไทยและเวียดนาม การประกาศครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างการประชุมนโยบายระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ AI Ready ASEAN
ความท้าทายของภาคเกษตรและศักยภาพของ AI
ภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้ผลผลิตในบางพื้นที่ลดลงถึง 50% ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเกษตรกรรายย่อยกว่า 70 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ด้วยเหตุนี้ โครงการ "APAC AI for Society" มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Google.org จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้ AI แก้ปัญหาสังคมในภูมิภาค โดยมี Edufarmers เป็นองค์กรแรกที่ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาแชทบอท AI เพื่อเกษตรกรไทย
ภายใต้ทุนสนับสนุนนี้ Edufarmers จะร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทยและเวียดนาม พัฒนา "แชทบอทด้านการเกษตรที่ทำงานด้วย AI" ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เครื่องมือนี้มีเป้าหมายเพื่อ:
- วินิจฉัยโรคพืช: เกษตรกรสามารถถ่ายภาพพืชที่เป็นโรคเพื่อให้ AI วิเคราะห์และระบุปัญหาได้ทันที
- ให้คำแนะนำเฉพาะทาง: เสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่นั้นๆ
- ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน: แนะนำแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices หรือ GAP) เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ โครงการยังรวมถึงการฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจำนวน 30,000 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นางสาว Sapna Chadha, Vice President, Google Southeast Asia and South Asia Frontier กล่าวว่า เราเห็นศักยภาพมหาศาลของ AI ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจอาเซียน ทุนสนับสนุนนี้จะช่วยนำเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรรายย่อยในไทยและเวียดนามโดยตรง การผสมผสาน AI กับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะเพิ่มผลผลิต แต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและสนับสนุนการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
Amri Ilmma, COO ของ Edufarmers กล่าวเสริมว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นองค์กรแรกในโครงการนี้ AI จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของความมั่นคงทางอาหาร แต่กลับต้องเผชิญความท้าทายเพียงลำพังบ่อยครั้ง เครื่องมือ AI ของเราจะช่วยลดช่องว่างทางความรู้ ทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จริง เราจะนำบทเรียนความสำเร็จจากอินโดนีเซียมาต่อยอดและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยและเวียดนาม
โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในระดับรากหญ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งผลผลิต ความมั่นคงทางอาหาร และการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาว