TEOXANE x "เอม สรรเพชญ์" เปิดมิติใหม่แห่ง Filler กับแคมเปญ "Let's Fill It Up" เติมเต็มลุคพรีเมียม ยกระดับความงามอย่างเป็นธรรมชาติ สู่ลุคที่มั่นใจและเป็นตัวคุณ"Let's Fill It Up" เติมเต็มความมั่นใจด้วย Dynamic Fillers จาก TEOXANE ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้แบรนด์ Teosyalบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน หรือ บีเจซี ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ด้านความงาม เปิดตัวแคมเปญใหม่ พร้อมพรีเซนเตอร์ 'เอม สรรเพชญ์' ผ่านแคมเปญ "Let's Fill It Up" เติมเต็มความมั่นใจด้วย Dynamic Fillers•Lift It Up - กลุ่มยกกระชับ ปรับโครงสร้างใบหน้า•Dynamic It Up - กลุ่มสำหรับเติมเต็มใบหน้า•Fight It Up - กลุ่มเพื่อการบำรุงและฟื้นฟูโดยได้นำมาตีความ ถ่ายทอดผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของ 'เอม สรรเพชญ์' ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงานหน้ากล้อง เวลาผ่อนคลาย หรือเวลาดูแลตัวเองอย่างการออกกำลังกาย ซึ่งไม่ว่าในช่วงเวลาไหน ก็สามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมไปสุดทุกการเคลื่อนไหวจากผลการสำรวจและงานวิจัย Surgical or Nonsurgical Facial Rejuvenation: The Patients' Choice ล่าสุดพบว่า กว่า 78% ของผู้คนต้องการฟื้นฟูใบหน้าโดยไม่พึ่งการผ่าตัด โดยที่ 47% เคยพิจารณาการศัลยกรรมมาก่อน แต่หันมาเลือกทำหัตถการแทน ด้วยหลายเหตุผลสำคัญ เช่น ต้องการผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ และ ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนง่ายกว่า ไม่ต้องการเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือการใช้ยาชา ไม่มีเวลาพักฟื้นนาน และสามารถทยอยทำหัตถการได้ตามงบและเวลาที่สะดวกจากผลวิจัยเห็นได้ชัดว่า ผู้คนจำนวนมากหันมามองทางเลือกวิธีดูแลตัวเองแบบไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเหตุผลต่าง ๆ โดยต้องการเพียงการปรับเล็กน้อย ที่ช่วยเพิ่มความดูดี เสริมความมั่นใจ และรู้สึกดีกับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเพื่อเติมเต็มภาพลักษณ์แคมเปญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น TEOXANE ได้จัดงาน Teoxane Academy Day (TAD) - ASIA 2025 สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับแขกคนสำคัญและพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ ภายในงานได้ถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังแคมเปญ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ร่วมสร้างมาตรฐานความงามระดับพรีเมี่ยมอย่างเป็นธรรมชาติบีเจซี เชื่อมั่นว่า Teoxane จะช่วยเติมเต็มความงามอย่างเป็นธรรมชาติในทุกลุคและทุกการเคลื่อนไหวของใบหน้า สวยอย่างมั่นใจ ในแบบตัวคุณ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่หลงใหลในความงาม