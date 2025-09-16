สายแอคทีฟเฮรับ Stonegoat สาขาเดอะ ปาร์ค ยิมปีนผาแบบโบลเดอริ่งสุดท้าทาย

Stonegoat คอมมูนิตีแห่งใหม่สำหรับสายแอคทีฟ เปิดยิมปีนผาแบบโบลเดอริ่งสาขาใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสใจกลางพระราม 4 ที่ไม่ใช่แค่การปีนผา แต่คือจุดเริ่มต้นของคอมมูนิตีคนเมืองที่มองหาความท้าทาย และสร้างไลฟ์สไตล์ที่สมดุลในรูปแบบใหม่ โดย กฤษกร ธงพานิช ผู้บริหาร Stonegoat กล่าวว่า “Stonegoat ต้องการสร้างคอมมูนิตีที่เต็มไปด้วยพลังและความสุขจากการใช้ชีวิตแบบ Active Lifestyle เราเชื่อว่าการปีนผาไม่ใช่แค่กีฬา Extreme หรือการออกกำลังกาย แต่ยังเป็นการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นโอกาสให้ผู้คนได้มาเจอกัน แบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน”
Stonegoat ครอบคลุมเส้นทางปีนกว่า 150 เส้นทาง ที่ออกแบบและเซ็ตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ รองรับทุกระดับตั้งแต่มือใหม่จนถึงนักปีนมืออาชีพ ไฮไลต์พิเศษคือโซนปีนผาสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 5 ขวบ พร้อมโปรแกรมเฉพาะในทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีเฉพาะที่สาขา The PARQ เท่านั้น
พร้อมพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วย Spray Wall ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และการปรับเส้นทางใหม่ทุก 2 เดือน เพื่อสร้างความท้าทายและความสดใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งยังมี Curated Retail Store ที่คัดสรรอุปกรณ์และสินค้าเพื่อเหล่านักปีนผาและชาว Outdoor โดยเฉพาะ รวมถึงคอลเลกชันพิเศษจาก Stonegoat ที่หาได้ที่นี่ที่เดียว
ปิดท้ายด้วยมุมพักผ่อนสบายๆ ที่ For Goat’s Sake Café and Restaurant พร้อมอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการพบปะของเพื่อนใหม่ในคอมมูนิตี้นักปีนผาและผู้รักการผจญภัย