Tellscore เปิดเวทีประกาศรางวัล เชิดชูคอนเทนต์ครีเอเตอร์!?

บจก.เทลสกอร์ ผู้นำแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแบบครบวงจรของไทย จับมือกับ ไทยประกันชีวิต และไอคอนสยาม จัดงาน “Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore (TIA2025)” งานประกาศรางวัลที่รวมพลครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของไทยไว้มากที่สุด เป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Creators of Change-ครีเอเตอร์เปลี่ยนโลก พารอด” เพื่อตอกย้ำบทบาทครีเอเตอร์ในฐานะผู้สร้างพลังเชิงบวก และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ–สังคม ไฮไลต์ด้วยการนำเสนอ “ผีเสื้อ 7 ตัว (7 Archetypes)” ถ่ายทอดบทบาทครีเอเตอร์ทั้ง 7 แบบผ่านสัญลักษณ์ผีเสื้อ 7 ตัว
ภายในงานมีครีเอเตอร์ อินฟลูฯ และบุคคลจากหลากหลายวงการเข้าร่วมกว่า 1,000 คน อาทิ สมาชิกวง BUS 3 ท่าน ขุนพล-ปองพล ปัญญามิตร, ฮาร์ท-ชุติวัฒน์ จันเคน และเน็กซ์-ณัฐกิตติ์ แช่มดารา, กาย–รัชชานนท์ และฮารุ สุประกอบ, แพท–ณปภา ตันตระกูล, โฟกัส จีระกุล, เทนนิส–พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ, ดีเจเผือก–พงศธร จงวิลาส, ลูกจ๋า–วรินรา ฤทธิ์สกุลชัย, พราว–อรณิชา กรินชัย, ว่านไฉ–อคิร วงษ์เซ็ง, จูเนียร์–ณัฐศิษฏ์ สูงกิจบูลย์, อองตวน ปินโต และซันนี ชาวลา ฯลฯ ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
งานนี้ยังอัดแน่นด้วย Talks & Discussion Panels ที่รวมผู้บริหารและตัวแทนองค์กรระดับประเทศร่วมเวทีกับครีเอเตอร์แถวหน้า นำโดย ททท., สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), กองทัพอากาศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ Strategic Asia Marketing Alliance (SAMA) เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงกลยุทธ์จากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคครีเอเตอร์ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำมากมาย ทั้งยังมีรางวัลพิเศษ “Best Meaningful Content” โดย ไทยประกันชีวิต เพื่อสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆ ที่สร้างคุณค่าให้สังคม
ติดตามผลประกาศรางวัลได้ที่ www.thailandinfluencerawards.com หรือ facebook.com/tellscore