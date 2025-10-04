ขุนพล-ฮาร์ท-เน็กซ์ (BUS) - แพท ณปภา และกาย-ฮารุ นำทัพอินฟลูฯ คว้ารางวัล “Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore”

ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปี สำหรับงาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore (#TIA2025) เวทีประกาศรางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์และแคมเปญสร้างสรรค์จากแบรนด์และเอเจนซี จัดโดย Tellscore ผู้นำแพลตฟอร์ม Influencer Marketing ครบวงจรของไทย ร่วมกับพันธมิตรหลัก ไทยประกันชีวิต และ ไอคอนสยาม ตอกย้ำพลังของครีเอเตอร์ไทยในฐานะ Soft Power ที่สร้างคุณค่าและแรงกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “Creators of Change - ครีเอเตอร์เปลี่ยนโลกพารอด”
โดยมีทัพครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้าร่วมกว่า 100 คน นำโดย สมาชิกวง BUS 3 ท่าน ขุนพล ปองพล ปัญญามิตร, ฮาร์ท ชุติวัฒน์ จันเคน และเน็กซ์ ณัฐกิตติ์ แช่มดารา, แพท ณปภา ตันตระกูล, กาย รัชชานนท์ และฮารุ สุประกอบ, เอแคลร์จือปาก, จูเนียร์ ณัฐศิษฎ์ สูงกิจบูลย์ , ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส รวมถึงครีเอเตอร์แถวหน้าของไทย ที่มาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
เรียกได้ว่ามาแรงแบบไม่มีแผ่ว สำหรับวงบอยแบนด์ขวัญใจแฟนๆ อย่าง BUS ที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในศิลปิน T-POP แถวหน้าไปเรียบร้อย ไม่ว่าจะ Gen Z หรือ Gen ไหนๆ ก็พร้อมใจกันเทใจให้ ล่าสุดเพิ่งคว้าไปถึง 2 รางวัลใหญ่ บนเวที Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore ได้แก่ รางวัล Best T-POP Influencer Award และรางวัล Fans Love Award งานนี้นอกจากจะตอกย้ำกระแสความนิยมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนคลับที่เหนียวแน่นแบบสุดๆ สมกับเป็นหนึ่งในวงที่น่าจับตามองในยุคนี้
และในปีนี้ แพท ณปภา ก็มาแรงเช่นกัน! คว้ารางวัล Best E-Commerce Influencer Award เจ้าตัวเผยว่า “ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ ช่องของแพทเน้นความเรียล ความจริงใจ และความเป็นกันเอง เหมือนเม้ามอยกับเพื่อน ๆ ผสมกับการขายของ ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจริง ๆ ค่ะ แพทจะตั้งใจทำคอนเทนต์ดี ๆ เพื่อตอบแทนทุกคนค่ะ”
ขณะที่ครอบครัวขวัญใจโซเชียลอย่าง กาย–รัชชานนท์ และฮารุ สุประกอบ จากช่อง GuyHaruFamily คว้ารางวัล Best Family & Parenting Influencer Award โดยทั้งคู่เผยว่า “ไม่คิดว่าคอนเทนต์ครอบครัวเล็ก ๆ ของเราจะได้รับความรักมากขนาดนี้ สิ่งที่ทำคือการแบ่งปันเรื่องราวง่าย ๆ ของครอบครัว ถ่ายทอดความสุข ความอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ รางวัลนี้เป็นแรงใจสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจว่าการเป็นตัวเองและทำด้วยใจก็มีคุณค่าจริง ๆ”
ด้านสายบันเทิง เอแคลร์ จือปาก หรือ “ชาติศักดิ์ มหาทา” คว้ารางวัล Best Entertainment Influencer Award (รองชนะเลิศอันดับ 1) ด้วยคาแรกเตอร์สุดจี๊ดที่ครองใจแฟน ๆ หลายล้าน ขณะที่หนุ่มหล่อ จูเนียร์–ณัฐศิษฎ์ สูงกิจบูลย์ คว้ารางวัล Best Fashion Influencer Award (รองชนะเลิศอันดับ 2) ตอกย้ำความฮอตและสไตล์สุดชิคในโลกโซเชียล
ส่วน ดีเจเผือก พงศธร จงวิลาส จากรายการ I WANT TO BELIEVE ก็คว้ารางวัล Best Wonders & Wisdom Influencer Award (รองชนะเลิศอันดับ 1) โดยเจ้าตัวเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่รายการได้รับการยอมรับ เราอยากให้ทุกคนกล้าที่จะตั้งคำถาม สำรวจความคิดและความเชื่อที่แตกต่าง เพราะมันทำให้เราเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้น ขอบคุณทีมงานและคนดูทุกคนที่ร่วมเชื่อไปด้วยกันครับ”