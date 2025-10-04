“กาย-ฮารุ” เรียกร้องสวัสดิการที่ดีให้พี่ๆ ทหาร ทิ้งครอบครัวดูแลคนทั้งชาติ ยอมรับหาทำ! เลี้ยงลูกแบบผจญภัย

“กาย-ฮารุ” หาทำ! เลี้ยงลูกแบบผจญภัย รับให้ลูกลองทำหลายอย่าง หาสิ่งที่ชอบ เอ็นจอยบ้าง ไม่เอ็นจอยบ้าง ลูกๆ รับเหนื่อย อยากนอนอยู่บ้านบ้าง ฝากประเทศชาติกับแม่ทัพคนใหม่ เรียกร้องให้ทหารมีสวัสดิการที่ดี เพื่อเป็นกำลังใจ
เป็นพ่อแม่ยุคใหม่ ที่สรรหากิจกรรมต่างๆ ให้ลูกได้ทำเสมอ บางอย่างก็ฮาร์ดคอร์เหลือเกิน งานนี้ “กาย รัชชานนท์ - ฮารุ สุประกอบ” เปิดใจในงาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore (TIA 2025) ยอมรับว่าอยากให้ลูกรู้ว่าชอบ-ไม่ชอบอะไร พร้อมฝากข้อความถึง “บิ๊กเติ่ง” พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่
ฮารุ : “พยายามให้เขาลองอะไรหลายๆ อย่าง เพื่อให้รู้ว่าอะไรที่ชอบ อะไรที่ไม่ชอบ ล่าสุดไปค่ายทหารไปดำน้ำแบบสกูบ้ากันมา ปีนหน้าผาโรยตัวแบบทหาร แบบไม่มีอุปกรณ์”
กาย : “หาทำไปเรื่อย อันไหนที่เราคิดว่าไปแล้วมันไปแล้วสนุกเด็กๆ จะเอ็นจอย ก็ไปครับ บางทีก็เอ็นจอยบางทีก็ไม่เอ็นจอย บางทีเราก็ตามรีวิวไปเที่ยว มันต้องดีแน่เลยแต่พอเราไปแล้วรู้สึกเฉยๆ ก็มี แต่ส่วนมากจะเอ็นจอย”
ฮารุ : “จริงๆ ก็คิดเหมือนก้นนะว่าเราทำหลายอย่างมาเยอะมากเลย น่าจะไม่มีอะไรให้ทำแล้ว แต่พอมานั่งตั้งใจหาดีๆ ยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้ทำ พวกเรายังไม่ได้ทำอะไรกันอีกเยอะมาก ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปหยุดที่กิจกรรมไหน เลยไม่ได้หยุดเสียที”
ลูกๆ รับเหนื่อยแต่ไม่รู้ตัวว่าเหนื่อย
คิริน : “มันแล้วแต่กิจกรรมด้วย ส่วนมากมันก็เหนื่อยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเหนื่อย กลับถึงบ้านถึงเพิ่งจะรู้สึกตัว ถึงเตียงแล้วคือหลับเลย”
เฮเดน : “อยากไปกระโดดบันจี้จัมพ์”
กาย : ”ที่ไปทำกิจกรรมผาดโผนจริงๆ เราก็กลัวอันตรายเหมือนกัน แต่มันก็อยากทำ อย่างกระโดดร่มเราก็ยังคุยกันว่าจะไปลองดีไหม แต่เราไปทำกิจกรรมกับโปรเฟสชั่นนอลก็โอเค”
คิริน : “มีไม่อยากไป แต่ก็ลองๆ ไปก่อน ยอมไปแต่สุดท้ายก็สนุกอยู่ดี”
ไนร่า : “มีค่ะ รู้สึกไปเที่ยวเยอะเกินไปแล้ว ไปบ่อย อยากนอนอยู่บ้านบ้าง ตอนแรกไม่อยากไป แต่พอไปแล้วอยากอยู่ต่อ”
ฮารุ : “เคยถามเขาเหมือนกันว่าอยากไปเที่ยวไหนอีก ก็ได้คำตอบว่าเราอยู่บ้านบ้างก็ได้ เราก็คิดว่าจริงนะ ทำไมทุกวันหยุด ทุกปิดเทอมเราต้องมาคิดว่าเราจะไปไหน สุดท้ายอยู่บ้านได้ไม่นาน ผ่านไป 2 อาทิตย์วอแวแล้ว เมื่อไหร่จะไปไหนกัน”
ฝากประเทศกับแม่ทัพคนใหม่ พร้อมเสนออยากให้ทหารได้รับสวัสดิการที่ดี เหตุต้องทิ้งครอบครัวไปดูแลคนอื่น
ฮารุ : “พอแม่ทัพคนใหม่เข้ามาท่านก็มาพร้อมความกดดัน เพราะคนเก่าทำไว้ดี เชื่อว่าท่านได้รับตำแหน่งเข้ามาใหม่ก็มีข้อดี ฝากเอาไว้นิดนึงแค่ว่าฮารุรู้สึกว่าหลายๆ คนจะมีคำถามว่าทหารทำอะไรเหรอ จริงๆ เบื้องลึกเบื้องหลังทหารทำงานเยอะมาก เขาคือรั้วของประเทศของจริงเลย
อยากจะให้ทหารมีสวัสดิการที่ดี เราเองเป็นประชาชน ไม่ได้รับราชการ เรายังอยากได้สวัสดิการที่ดีเลย แล้วทหารที่เขามาช่วยดูแลเรา ช่วยดูแลประชาชนในประเทศ เขาต้องทิ้งครอบครัวไปเพื่อดูแลครอบครัวคนอื่น ฮารุคิดว่าการได้สวัสดิการที่ดีๆ การดูแลที่ดีจะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้เขามีแรง มีกำลังใจดูแลครอบครัวคนอื่นต่อ”
กาย : “ไม่ใช่แค่ตัวของทหารเองที่ควรได้รับการดูแล ญาติพี่น้องครอบครัวของเขาก็ควรได้รับการดูแลเช่นกัน ขนาดเราทำงานไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นเรายังวางแผนเลยว่าหากเราเป็นอะไรไปครอบครัวของเราจะอยู่ยังไง เราก็อยากให้พี่ๆ ทหารและครอบครัวอยู่ดี ปลอดภัย จะทำแบบไหน จะทำยังไงก็แล้วแต่ มันคงไม่ง่าย แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีวิธี”
ฮารุ : “แผนที่เขาตั้งใจทำกันมันคงไม่เห็นภายใน 1-2 เดือนหรอก ถ้าตั้งใจพัฒนาอยากให้มันดีขึ้นในอนาคตมันอาจต้องใช้หลักปี ก็จะส่งผลกับทหารในรุ่นต่อๆ ไปอีก 10-20ปี ก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ทัพคนใหม่ ฝากประเทศของเราด้วยนะคะ”
กาย : “บางทีเราก็ทำได้แค่นั้นจริงๆ ในพาร์ตของเรา“
ฮารุ : “หวังว่าจะไม่รุนแรง เราก็รักประเทศเราเนอะ ฝากประเทศไว้กับพี่ๆ ทหารด้วยค่ะ”