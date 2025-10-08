DPU ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” ร่วมมือ Tellscore ในฐานะ Media Partner ในงาน Thailand Influencer Awards 2025 ยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมเป็นพันธมิตรด้านสื่อ (Media Partner) กับ Tellscore ในงาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore ร่วมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาและหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญของวงการอินฟลูเอนเซอร์ และดิจิทัลครีเอเตอร์ของประเทศไทย
งาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม ภายใต้แนวคิด “Creators of Change – ครีเอเตอร์เปลี่ยนโลกพารอด” สะท้อนบทบาทใหม่ของครีเอเตอร์ที่ไม่ใช่แค่ผู้สร้างคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง แต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเชิดชูอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ แบรนด์ และเอเจนซี่ที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น และสร้างแรงบันดาลใจบนโลกดิจิทัล
การร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ DPU ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนา “คนรุ่นใหม่” ให้พร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล โดยมี คุณเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้
DPU เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ Tellscore จะช่วยเปิดมุมมอง และเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด และแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแบรนด์ องค์กร และครีเอเตอร์ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่สายอาชีพดิจิทัลอย่างมั่นใจ
นอกจากการร่วมงานในครั้งนี้ DPU และ Tellscore เป็นพันธมิตรที่จัดโครงการร่วมกันมาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและเยาวชนได้มีเวทีส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง พัฒนาทักษะการทำงาน และเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างแท้จริง รวมถึง DPU ยังนำแนวโน้มการสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์ มาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงาน และร่วมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม Influencer Marketing ของไทยให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน
DPU มุ่งมั่น “ปลุกศักยภาพ” นักศึกษาทุกคนให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งดิจิทัล สร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป