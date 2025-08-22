“เฟย ภัทร - เจมีไนน์” 2 พรีเซนเตอร์ “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” นำทีมแจมวงสวิงรอบชิงกอล์ฟไลฟ์สไตล์ Chang Club Championship 2025

รอบชิงชนะเลิศของ “Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025” การแข่งขันกอล์ฟไลฟ์สไตล์สุดคูลแบบคู่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของประเทศไทย ที่ทาง “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” คลับที่รวมตัวของคนคูลๆ ให้มาร่วมทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่แปลกใหม่และแตกต่างกว่าใคร จัดขึ้นทั้งที 2 หนุ่มพรีเซนเตอร์เจนคูลของ “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” ทั้ง “เฟย ภัทร” และ “เจมีไนน์ นรวิชญ์” เลยชวนเหล่า Golfer Celebrity อย่าง “อาร์ต มารุต” “บอย ภิษณุ” “มะปราง อลิสา” “มายด์ ณภศศิ” “ดีเจเผือก” และ “ดีเจโบ” มาร่วมเสริมทัพความสนุกและสีสันให้การแข่งขันฯ ณ ราชพฤกษ์คลับ พร้อมร่วมฉลองให้กับ 7 คู่เพื่อนซี้สายคูลนักกอล์ฟมือสมัครเล่นจากการแข่งขันฯ ที่ได้รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเหินฟ้าไปเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟท่ามกลางวิวสุดปังของภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น
งานนี้เหล่า Golfer Celebrity ทั้ง 8 คน ยังได้รับภารกิจพิเศษร่วมแข่งกอล์ฟทั้ง 18 หลุมเพื่อพิชิตรางวัลทริปตีกอล์ฟสุด Exclusive ที่ Phuket Trip พร้อมที่พัก InterContinental Phuket Resort สุดหรู 2 คืน โดยแบ่งเป็น 2 ก๊วน ได้แก่ ก๊วน “ช่องเดี๋ยวตีให้ตาย” ของ “อาร์ต มารุต” ประกอบด้วย “เจมีไนน์ นรวิชญ์” “ดีเจเผือก” “อาร์ต มารุต” “มายด์ ณภศศิ” และก๊วน “ช่องแบรดบอย” ของ “บอย ภิษณุ” ประกอบด้วย “เฟย ภัทร” “ดีเจโบ” “บอย ภิษณุ” “มะปราง อลิสา” โดยสมาชิกแต่ละก๊วนถึงจะบอกว่าตีกันชิลๆ แต่ก็ช่วยกันระเบิดวงสวิงเก็บแต้มกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยผลการแข่งขัน ก๊วน “ช่องเดี๋ยวตีให้ตาย” สามารถคว้ารางวัลไป Phuket Trip ได้
“เฟย ภัทร” พรีเซนเตอร์ “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” กล่าวว่า “ขอบคุณ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ มากๆ เลยครับที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง ก็ดีใจกับทั้ง 7 คู่ที่จะได้บินไปร่วมเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟสุดคูลที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันกับผมและเจมีไนน์ ผมว่าจะต้องเป็นการตีกอล์ฟที่พิเศษมากๆ เพราะอยู่ท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ แล้วตอนที่ไป เดือนตุลาคมอากาศกำลังเย็นสบายเลย นี่เราก็เตรียมเก็บกระเป๋าพร้อมบินแล้วครับ บอกเลยว่าทริปนี้เอ็กซ์คลูซีฟมาก ส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ ปีหน้ามาสมัครกันใหม่ แล้วคือรางวัลที่ทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ เตรียมไว้ให้ มั่นใจเลยครับว่าจะต้องพิเศษและเยอะขึ้นแน่ๆ ติดตามรายละเอียดกันได้เลยที่ FB: Chang World ครับ”
ด้าน “เจมีไนน์ นรวิชญ์” พรีเซนเตอร์ “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” กล่าวว่า “ในที่สุดวันนี้ก็ถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 แล้วครับ วันนี้ผมกับพวกพี่ๆ ก็เตรียมอวดฝีมือเต็มที่เลย พวกเราแบ่งทีมแข่งกัน ผมได้อยู่ทีมเดียวกับพี่อาร์ต ได้เล่นคู่กับพี่เผือก บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้มาเล่นๆ และเชื่อว่าวันนี้ต้องเป็นการตีกอล์ฟที่ชิลและสนุกไปด้วยกัน เป็นกำลังใจให้ก๊วน “เดี๋ยวตีให้ตาย” ของผมด้วยนะครับ ผมว่าน่าจะได้รางวัล Phuket Trip ไปซ้อมตีกอล์ฟกันที่ภูเก็ตกับพี่ๆ ก่อนจะไปตีกอล์ฟชิลๆ ที่ญี่ปุ่นตอนเดือนตุลาคมนี้ ผมว่าจะหาเวลาไปออกรอบให้บ่อยขึ้น จะได้รูปคูลๆ ตอนไปตีที่ญี่ปุ่น ที่เห็นวิวด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิต้องปังแน่ๆ เป็นการ Fulfill ความฝันของคนรักกอล์ฟเลยครับ และเชื่อว่าทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ต้องเตรียมโปรแกรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่คาดไม่ถึงมาเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นอีกแน่ๆ เดี๋ยวถ้าไปมาแล้ว ผมจะเก็บภาพมาให้ทุกคนชมครับ”
“อาร์ต มารุต” กล่าวว่า “ภารกิจพิเศษวันนี้ ผมว่าก๊วนผมน่าจะชนะได้ไม่ยาก ภูเก็ตจ๋าเดี๋ยวเจอกัน เพราะก๊วนเรามีแต่ตัวเทพๆ ทั้งนั้น ต้องขอบคุณทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ที่จัดการแข่งขัน Chang Club Championship 2025 นี้ขึ้นมา ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันมาจนมาถึงรอบชิงฯ วันนี้เป็นช่วงเวลาที่สนุกมาก ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบร่วมกับเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนิท และขอแสดงความยินดีกับ 7 คู่ที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน ผมชอบการแข่งกอล์ฟไลฟ์สไตล์แบบนี้ เพราะสนุกและได้ลุ้นตลอด คือคุณตีไม่ชนะแต่ถ้าดวงดีก็อาจได้รางวัลใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ ดังนั้นถ้าปีหน้าเปิดรับสมัคร ก็รีบสมัครกันนะครับ”
ปิดท้ายด้วย “มะปราง อลิสา” กล่าวว่า “ปีนี้ มะปราง ได้ลงแข่งไปหลายสนามเลย คือนอกจากจะสนุกเพราะได้จับคู่ตีกับเพื่อนแล้ว แต่ละสนามที่ทางช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จัดมาให้เป็นสนามแข่ง นี่คือระดับท็อปของประเทศ ที่ปกติไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปใช้บริการ ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น คือได้ไปสัมผัสบรรยากาศในสนามและได้ชิลกับอาหารและเครื่องดื่มก็คุ้มค่าแล้ว ส่วนวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ตีกอล์ฟแบบทีม 4 คนก็สนุกมาก ได้ตีสนามเดียวกับนักกอล์ฟมือสมัครเล่นที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 60 คู่จากทั่วประเทศ เห็นลีลาของแต่ละคนแล้ว บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆ ทุ่มใส่กันสุดตัวเลยทีเดียว ฝีมือไม่ธรรมดาเลย ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ที่จะได้ไปตีกอล์ฟที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มะปรางว่าสวยทุกมุมอยู่แล้ว แต่ยิ่งได้ไปตีกอล์ฟและเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิอีก ต้องสุดยอดแน่ๆ เลยค่ะ”