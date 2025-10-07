มหกรรมนาฬิกาแห่งปี 2025 อัปเดตเทรนด์ล้ำเหนือใคร

ห้างเซ็นทรัล จัดงาน CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2025 มหกรรมนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี พบไฮไลต์ของแบรนด์นาฬิกาดังชั้นนำระดับโลกกว่า 100 แบรนด์ กับการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ 25 รุ่น, นาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน 11 รุ่น และนาฬิการุ่นเอ็กซ์คลูซีฟ 9 รุ่นเฉพาะที่เซ็นทรัล พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปี วันนี้–4 พ.ย. 68 ที่เซ็นทรัลทุกสาขา
ภายในงานได้รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำหลากหลายไอเทม ไม่ว่าจะเป็น คอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟลิมิเต็ดอิดิชัน คอลเลกชันพิเศษ คอลเลกชันใหม่ อาทิ Grand Seiko, Longines, Oris, Tissot, The Citizen, Seiko, Casio และ Garmin เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมไฮไลต์มากมาย นำโดย เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย วอตช์เลิฟเวอร์ตัวจริง พร้อมเหล่าดารานักแสดง ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์แห่งวงการนาฬิกา อาทิ มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ และ ซู-นันท์นิชา แซ่หวง จากแบรนด์ Longines, ปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล จากแบรนด์ Hamilton, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล จากแบรนด์ Rado, กอล์ฟ-คุณาวุธ จิรัฐติกร และ ปีเตอร์-ปรัตถกร ดวงสว่าง จากแบรนด์ Frederique Constant, ไมกี้-ปณิธาน บุตรแก้ว จากแบรนด์ Seiko, มิ้นท์-อรชพร ชลาดล จากแบรนด์ Orient Star, ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน จากแบรนด์ Casio, จิงจิง ปริยพิชญ์ ยู จากแบรนด์ Garmin, เอม ภูมิภัทร ถาวรศิริ จากแบรนด์ The Citizen และอีกมากมาย ซึ่งล้วนมีไลฟ์สไตล์โดดเด่น ต่างไม่พลาดงานนี้
ทั้งยังเปิดตัว Seiko x PDM Thailand Limited Edition รุ่น Seiko Prospex x PDM มิเต็ดอิดิชันจากแบรนด์ Seiko ที่ร่วมกับ PDM ผลิตเพียง 500 เรือนจากทั่วโลก ที่โซน WATCH WATCH ชั้น 2 และที่เซ็นทรัลทุกสาขา วันนี้-13 ต.ค. 68
ครั้งแรกในไทยกับการฉลองครบรอบ 30 ปี แบรนด์ The Citizen เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ The Citizen Limited Edition Exclusive Central 2 รุ่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่เซ็นทรัลชิดลม วันนี้-31 ต.ค. 68
นอกจากนี้ ยังเผยโฉมนาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน และนาฬิการุ่นเอ็กซ์คลูซีฟ Frederique Constant รุ่น Classic Tourbillon Manufacture Aventurine ที่มีเพียง 1 เรือนในไทย อีกทั้ง Casio ยังเปิดตัวรุ่น MRG-B5000HT-1DR เฉพาะที่เซ็นทรัลชิดลม เพียง 10 เรือน และเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ครั้งแรก รุ่น MTG-B4000-1ADRและพบกับช่วงเวลาแห่งข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Pendulum ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. 68