xs
xsm
sm
md
lg

เรือนเวลา Tissot SRV ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของศิลปะอาร์ตเดโค (Art Deco) ทิสโซต์ (Tissot) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเรือนเวลาคุณภาพสูง ด้วยการเปิดตัวนาฬิกา เอสอาร์วี (SRV) เรือนเวลารุ่นใหม่ล่าสุด ที่ผสมผสานเสน่ห์เหนือกาลเวลาของสไตล์เรขาคณิตจากช่วงทศวรรษ 1920 เข้ากับแรงบันดาลใจจากดีไซน์วินเทจจากรุ่นปี 1975 ไว้ด้วยกันอย่างวิจิตรบรรจง และเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์เมื่อผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในการขับเคลื่อนทางสังคมและเป็นอิสระอย่างแท้จริง


ทิสโซต์ (Tissot) แบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาคุณภาพมาตรฐานตามแบบฉบับ Swiss made ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1853 โดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 170 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นาฬิกาประสิทธิภาพสูงในดีไซน์ที่มีความทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ได้การยอมรับในแวดวงกีฬา ในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาที่มีเทคโนโลยีระบบจับเวลาด้านความเที่ยงตรงแม่นยำสูงสุด


โดยเรือนเวลา ทิสโซต์ เอสอาร์วี ได้ถ่ายทอดถึงความเปล่งประกายและเสน่ห์อันโดดเด่นของผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีทั้งความทันสมัย เป็นอิสระ ชอบเข้าสังคม มีความเป็นมืออาชีพและกล้าที่จะแตกต่าง ผ่านการดีไซน์นาฬิการูปทรงสี่เหลี่ยมที่เจียระไนอย่างประณีตราวกับอัญมณีพร้อมตกแต่งด้วยกระจกมุมที่สะท้อนถึงรูปทรงเรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกความหรูหราแบบวินเทจและแฝงไว้ด้วยความเรียบเท่ที่ทันสมัย สื่อถึงความเปล่งประกายของผู้หญิงในทุกแง่มุม ซึ่งนับเป็นการยกย่องช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อผู้หญิงเริ่มก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างเต็มภาคภูมิ และในแต่ละดีไซน์ของคอลเลกชันยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ เอสอาร์วี (SRV) เป็นมากกว่านาฬิกา แต่เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้สวมใส่กล้าที่จะโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง โดยก่อนหน้านี้ ทิสโซต์ (Tissot) ได้เปิดตัวแคมเปญที่นำเสนอเรื่องราวของนาฬิกาผ่านความมีสไตล์ของ อากาธ เทซซิเอร์ (Agathe Teyssier) นางแบบสาวผู้เปี่ยมด้วยบุคลิกอันน่าหลงใหล เป็นตัวแทนของความมั่นใจ ความยืดหยุ่น และใช้ชีวิตในแบบของตนเองอย่างสง่างามไร้ข้อจำกัด


เอสอาร์วี (SRV) เป็นเรือนเวลาดีไซน์วินเทจเรียบหรู ที่มาพร้อมกลไกควอตซ์ EOL (End of Life) ด้วยคุณสมบัติให้ความแม่นยำสูง และมีตัวบ่งชี้สถานะพลังงานที่ช่วยให้ผู้สวมใส่เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ โดย SRV นั้นมาจากคำว่า Sapphire, Rectangle และ V ที่สื่อถึงการกันน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร (5 บาร์) ซึ่งเรือนเวลา เอสอาร์วี (SRV) ได้ผสมผสานความแม่นยำและความทนทานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมกับเสน่ห์ดึงดูดใจแบบวินเทจที่คงอยู่เหนือกาลเวลา


สำหรับ เอสอาร์วี (SRV) โดดเด่นด้วยตัวเรือนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากกระจกคริสตัลแซฟไฟร์เจียระไนที่เจียระไนราวอัญมณี ประดับด้วยเม็ดมะยมรูปหกเหลี่ยมและเข็มแบบตรง โดยมีจุดบอกเวลาเป็นเลขโรมันที่ตำแหน่ง 12.00 น. และ 06.00 น. พร้อมเติมเต็มทุกความมั่นใจ ผ่านนาฬิกา 6 ดีไซน์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของผู้สวมใส่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบไปด้วย รุ่นสายสแตนเลสสตีล มาพร้อมสายข้อต่อชิ้นเดียวเรียวรับกับตัวเรือน พื้นผิวขัดเงา ตัวล็อกปีกผีเสื้อ และระบบปลดล็อกเร็ว เพื่อการเปลี่ยนลุคได้ง่าย มีให้เลือก 2 ดีไซน์ ทั้งหน้าปัดสีเทาที่น่าค้นหา และหน้าปัดสีน้ำเงินที่ดูสุขุมนุ่มลึก ถัดมาที่รุ่น สายหนังหน้าปัดซันเรย์ ในอีก 2 ดีไซน์ ที่เติมพลังความสดใสในเฉดสีเขียวและสีแดง ด้วยสายหนังที่เข้าชุดกับหน้าปัดซันเรย์ในสีเดียวกัน ช่วยเพิ่มมิติเล่นแสงในทุกการเคลื่อนไหว และรุ่นหน้าปัดมุก ที่มาใน 2 ดีไซน์ ได้แก่ เรือนหน้าปัดสีขาวพร้อมกรอบ PVD เบจทอง และเรือนหน้าปัดสีดำพร้อมกรอบ PVD เหลืองทอง โดยเรือนนี้ประดับด้วยเพชร 4 เม็ด แทนจุดบอกเวลาที่ตำแหน่ง 12.00 น., 03.00 น., 06.00 น. และ 09.00 น. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเป้าหมายอันเปล่งประกาย มาพร้อมสายหนังสีดำสุดคลาสสิก


ด้าน ทิสโซต์ (Tissot) ยังได้แนะนำเทคนิคการเลือกนาฬิกาสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ โดยเน้นการเลือกนาฬิกาที่สามารถแมทช์กับสไตล์การแต่งตัวได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังสีดำหรือสีน้ำตาลที่เข้าได้กับทุกลุค หรือนาฬิกาสายสแตนเลสสตีลที่ให้ความรู้สึกหรูหราและเป็นทางการ อีกทั้งยังควรเลือกวัสดุคุณภาพสูง เช่น กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ที่ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม เพื่อคงความงามของเรือนเวลาให้อยู่ได้นาน และเพิ่มความหลากหลายให้กับสไตล์ในแต่ละวันด้วยเรือนเวลาระบบเปลี่ยนสายแบบปลดเร็ว ที่ช่วยให้เปลี่ยนจากลุคทำงานที่เรียบหรู สู่ลุควันหยุดสบายๆได้อย่างง่ายดาย ให้การแต่งตัวเป็นเรื่องสนุกและสะท้อนตัวตนได้อย่างเต็มที่


พบกับเรือนเวลาจาก ทิสโซต์ (Tissot) ได้แล้วที่เคาน์เตอร์ ทิสโซต์ (Tissot) ทุกสาขาทั่วประเทศไทย หรือช็อปออนไลน์ทาง Official Website:https://www.tissotwatches.com/th-th, Shopee:https://shp.ee/xip2up6, Lazada: https://s.lazada.co.th/s.efbXj, Central Online:https://www.central.co.th/th/tissot และ Line Official Account: @Tissot_TH

























เรือนเวลา Tissot SRV ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco
เรือนเวลา Tissot SRV ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco
เรือนเวลา Tissot SRV ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco
เรือนเวลา Tissot SRV ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco
เรือนเวลา Tissot SRV ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งศิลปะ Art Deco
+14
กำลังโหลดความคิดเห็น