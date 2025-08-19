น่าละอาย! นาฬิกาสวิสชื่อดัง Swatch แถลงเสียใจหลังสั่งให้นายแบบทำตาตี่ล้อคนจีนออกโฆษณาไปทั่วโลก

เอเจนซีส์ – ผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดัง Swatch ล่าสุดออกมาขอโทษพร้อมดึงป้ายโฆษณาเหยียดสีผิวล้อคนจีนออกไปหลังกลายเป็นที่วิจารณ์ไปทั่วโซเชียลแดนมังกรถึงภาพนายแบบเอเชียสวมนาฬิกาใช้มือ 2 ข้างแตะที่หางตาเพื่อทำตาตี่
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(18 ส.ค)ว่า บริษัทผลิตนาฬิกายักษ์ใหญ่สวิส Swatch ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Omega , Longines และ Tissot ได้ออกมาแสดงความเสียใจและขออภัยต่อความผิดพลาดหลังภาพโฆษณานาฬิกา Swatch เจาะเป้าหมายกลุ่มตลาดวัยคนรุ่นใหม่กลับโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่ามีเนื้อหาเหยียดสีผิว
เป็นภาพนายแบบชายเอเชียซึ่งสวมนาฬิกาสีสันสดใสแบรนด์ Swatch กำลังอยู่ในท่านั่งพร้อมกับใช้มือ 2 ข้างแตะที่หางตาของตัวเองเพื่อแสดงท่าตาตี่ที่สื่อไปถึงชาวจีนกลายเป็นที่โจษจันไปทั่วโซเชียลมีเดียแดนมังกรและถึงขั้นมีกระแสให้เรียกร้องบอยคอตแบรนด์ดังไปทั่ว
เสียงวิจารณ์กล่าวว่าท่าทำตาตี่นี้เป็นที่รู้กันดีในหมู่ประเทศตะวันตกที่เป็นท่าที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีเพื่อแสดงการล้อเหยียดชาวเอเชียทั้งหลาย
Swatch กล่าวผ่านแถลงการณ์วันเสาร์(17)ว่า ได้รับรู้ถึงข้อวิตกต่อภาพลักษณของนายแบบสินค้าของบริษัท
“พวกเราขอแสดงการขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อความไม่พอใจใดๆหรือความเข้าใจผิดที่อาจทำให้เกิดขึ้น”
และเสริมว่า “พวกเราปฎิบัติในสิ่งนี้อย่างให้ความสำคัญและด้ทำการสั่งปลดออกทันทีในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั่วโลกแล้ว”
สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ถึงจะมีการขอโทษออกมาแต่ยังไม่สามารถทำให้ตลาดผู้บริโภคแดนมังกรสงบลงได้
หนึ่งในผู้ใช้จีนบนโซเชียลมีเดียเวยป๋อ (Weibo)แสดงความเห็นว่า “Swatch นั้นเพียงแต่กลัวเพราะผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น” และเสริมต่อว่า “คุณสามารถออกมาขอโทษได้แต่ดิฉันจะไม่มีวันให้อภัย”
ขณะที่อีกคนออกมาแสดงความเห็นให้ต้องบอยคอตสินค้าโดยกล่าวว่า “พวกเขาทำเงินจากพวกเราแต่ยังกล้าดูหมิ่นต่อชาวจีน พวกเราจะดูอ่อนแอมากหากว่าพวกเราไม่ลงมือบอยคอตให้มันออกไปพ้นจากจีน”
อ้างอิงข้อมูลจากรอยเตอร์ Swatch มีสัดส่วนรายได้ราว 27% จากจีน ฮ่องกง และมาเก๊า ถึงแม้ยอดขายจะลดลงในจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจซบเซาของจีน