วิน เมธวิน มิกซ์แอนด์แมทช์ PUMA คอลเลคชั่น Autumn Winter 2025

PUMA ต้อนรับฤดูกาลใหม่ของเหล่าแฟชั่นนิสต้า กับคอลเล็กชัน Autumn Winter 2025 ที่ได้ “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” มาร่วมถ่ายทอดดีไซน์อันโดดเด่น และคอมพลีทลุคออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดยในคอลเล็กชันนี้ประกอบไปด้วยรองเท้า เสื้อ กางเกง และกระเป๋า หลากหลายสไตล์
Speedcat ตำนานแห่งความเร็วและสไตล์ จากรองเท้าขับรถที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันสู่การพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นไอคอนสตรีทแวร์ที่ทุกคนต้องมี โดยในคอลเล็กชัน Speedcat Metallic มาในสีเงินเมทัลลิก ตัดกับแถบ Formstrip สีดำ, สีดำเมทัลลิก ตัดกับแถบ Formstrip สีขาว และ Speedcat OG สุดคลาสสิคสีใหม่ล่าสุด สีฟ้าอ่อน ที่เพิ่มความโดดเด่นด้วยแถบ Formstrip สีส้มสด ถ่ายทอดความมั่นใจอย่างมีสไตล์
H-Street โลว์โปรไฟล์รุ่นล่าสุด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้าวิ่ง PUMA Harambee อันโด่งดังในยุค 2000 ไอคอนเหนือกาลเวลาที่ผสานมรดกแห่งการวิ่งเข้ากับ DNA แห่งสตรีท อัปเปอร์เมชน้ำหนักเบา ดีเทลวินเทจอย่างส่วนหัวรองเท้าตัว T รูปทรงเพรียวที่พร้อมสำหรับการวิ่ง และพื้นรองเท้าอินสไปร์จากแทร็ก เสริมด้วยแผงสีเงินเมทัลลิกที่ช่วยขับลุควินเทจให้ชัดขึ้น ขณะที่โลโก้ PUMA ที่เป็นเอกลักษณ์ และแมวกระโดดสุดไอคอนิกถูกปั๊มเด่นบนลิ้นรองเท้า มาพร้อมกัน 3 สีที่พร้อมสะกดทุกสายตา
Mostro สนีกเกอร์สุดขบถที่ไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ และเต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆ ทรงโลว์คัตที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยพื้นรองเท้าแบบปุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ และสายรัดแบบยูทิลิทาเรียน มากับสีเหลืองสด Prime Yellow และสีน้ำเงินเข้ม Prime Blue
ปลุกชีวิตชีวาให้ทุกสไตล์กับ Inhale Essentials ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ย้อนยุคในปี 2000 ดีไซน์เฉียบคมและรูปทรงโค้งเว้าอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยผ้าโอเวอร์เลย์ PU และการออกแบบ TPU แบบไดนามิก
Palermo Lth อีกหนึ่งคอลเล็กชันในตำนานของ PUMA ที่เปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ 1980 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่แฟนกีฬาบนระเบียงอัฒจันทร์ในสนามฟุตบอลของอังกฤษ ซึ่งในรุ่นอัปเดตใหม่นี้มีป้ายที่เป็นเอกลักษณ์บนตัวรองเท้าส่วนบน โครงสร้างหัวรองเท้าแบบตัว T และพื้นรองเท้ายางแบบคลาสสิก เช่นเดียวกับรุ่นดั้งเดิม ตัวรองเท้าส่วนบนทำจากหนังพร้อมส่วนปูทับและแถบ Formstrip แบบหนังกลับ ให้ลุคที่โดดเด่น มีสไตล์ และเหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวัน
Velocity NITRO™ 4 น้องใหม่ที่โดดเด่นที่สุดในไลน์รองเท้าวิ่งของ PUMA ออกแบบมาเพื่อทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกของการวิ่งที่แท้จริง และเป็นรองเท้าซ้อมวิ่งคู่ใจในทุกวัน ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือวิ่งระยะไหน ให้ความสบายในทุกจังหวะความเร็ว ตอบสนองได้เต็มที่ พร้อมเปิดศักยภาพการวิ่งให้ออกมาอย่างเต็มที่
โดย “วิน เมธวิน” ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมทช์รองเท้ากับเสื้อและกางเกงสไตล์ต่างๆ อย่างคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด Prime Squared พร้อมแมทช์ไอเท็มอื่นๆ อย่างเสื้อยืด ฮู้ดดี แจ็คเก็ต กางเกงหนัง และกางเกงคาร์โก้ ของ PUMA ออกมาเป็นคอมพลีทลุคที่ถ่ายทอดความเป็น วิน เมธวิน ที่โดดเด่นและมีสไตล์ไม่ซ้ำใคร