SABINA ขยายไลน์ “สินค้า-ลูกค้า” ส่งชุดว่ายน้ำคอลเลคชั่นรับซัมเมอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - SABINA ต้อนรับซัมเมอร์ เปิดตัวชุดว่ายน้ำคอลเลคชั่นใหม่ Cherry on Top ที่มาพร้อมดีไซน์พิเศษ ผสานดีเทลเชอร์รี่และลายตาราง Gingham สุดคลาสสิกเข้าด้วยกัน ด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบพรีเมียม ตอกย้ำกลยุทธ์การขยายไลน์สินค้าที่มากกว่า “ชุดชั้นใน” มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA เชื่อว่า ตลาดแฟชั่นไลฟ์สไตล์สำหรับผู้หญิงยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ดังนั้น การเดินหน้าขยายไลน์ผลิตภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม และสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยล่าสุด SABINA ได้เปิดตัวชุดว่ายน้ำคอลเลคชั่น “เชอรี่ ออน ท็อป” (Cherry on Top) ต้อนรับฤดูร้อนที่กำลังมาถึง ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมพอร์ตสินค้าให้หลากหลายและแข็งแกร่งขึ้นชุดว่ายน้ำคอลเลคชั่น Cherry on Top โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษ ที่ผสานดีเทลเชอร์รี่และลายตาราง Gingham สุดคลาสสิกเข้าด้วยกัน โดยมีให้เลือกทั้งแบบวันพีซ ทูพีซ และกระโปรงคลุมว่ายน้ำ ที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้อย่างลงตัว ด้วยกระบวนการผลิตที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียม และการตัดเย็บที่พิถีพิถัน ซึ่งจะช่วยสร้างสีสันให้กับฤดูร้อนนี้ได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา SABINA ประกาศกลยุทธ์การทำตลาดด้วยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เกิดการซื้อใหม่ในสินค้าที่หลากหลาย และเกิดการซื้อซ้ำในสินค้าหลักในกลุ่มชุดชั้นใน รวมถึงกลยุทธ์หลักในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะมุ่งเน้นการสร้างชื่อในฐานะแบรนด์ไทยให้ชัดเจนมากขึ้น โดยคอลเลคชั่นแรกของปีนี้ เป็นการคอลแลบกับ Butterbear หรือ “น้องเนย” ในคอลเลคชั่นพิเศษ Butterbear X SABINA ด้วยสินค้าที่แตกไลน์จากชุดชั้นใน ไปสู่ชุดลำลอง และชุดนอน จนถึงการเปิดตัวชุดว่ายน้ำในคอลเลคชั่น Cherry on Top และหลังจากนี้ SABINA มีแผนที่จะสร้างเซอร์ไพร์สในทุกๆ ไตรมาส ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างต่อเนื่อง“ในปีนี้ เราได้ปรับกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น ไม่เพียงแค่การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพของ SABINA ในฐานะแบรนด์ไทยที่เป็นมากกว่าชุดชั้นใน แต่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เราเห็นแนวโน้มที่ดีจากคอลเลคชั่นก่อนหน้านี้ เช่น Butterbear X SABINA ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม และมั่นใจว่าชุดว่ายน้ำในซีซั่นนี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างยอดขายได้ดีไม่แพ้กัน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บมจ.ซาบีน่า กล่าว