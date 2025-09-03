xs
ลิสต์เรื่องอื้อฉาวสุดช็อก ของเชื้อพระวงศ์ยุโรป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เห็นข่าว หนึ่งในสมาชิกราชวงศ์นอร์เวย์ ตกเป็นจำเลยในคดีสุดอื้อฉาวที่ดังไปทั่วโลก ต้องบอกเลยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวประมาณนี้ เพราะการเป็นคนในตระกูลดัง เป็นเชื้อพระวงศ์ ไม่ว่าใครก็จับตามอง แถมมีทั้งเงินและอิทธิพลล้ำฟ้า ทำเอาหลายคนหลงระเริงไปกับอำนาจ ทำอะไรนอกลู่นอกทางไป เราจึงได้ยินเรื่องอื้อฉาวของสมาชิกราชวงศ์ยุโรปมาโดยตลอด หลายยุคหลายสมัย


“ซาราห์ เฟอร์กูสัน” พี่สะใภ้เจ้าหญิงไดอานา ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครในราชสำนัก ชีวิตสมรสของเธอกับ “เจ้าชายแอนดรูว์” พังทลายเมื่อปาปารัสซีถ่ายภาพเธอที่แซงต์-โทรเพซ์ในปี 1992 ขณะเปลือยท่อนบนอยู่กับ “จอห์น ไบรอัน” ที่ปรึกษาทางการเงินชาวอเมริกัน ซึ่งกำลังดูดนิ้วเท้าของเธออย่างเมามัน ภาพนั้นจึงเป็นเสมือนพลุไฟระเบิดให้สื่อซุบซิบของอังกฤษทันที




:: ปรินซ์ปัสสาวะ
เราคงไม่มีวันลืม “เจ้าชายแอร์นสต์ เอากุสต์ แห่งฮันโนเวอร์” ซึ่งปรากฏในภาพพร้อมกับชายา “เจ้าหญิงแคโรลีนแห่งโมนาโก” ในงานกาล่าเปิดงานเอ็กซ์โป 2000 ที่เมืองฮันโนเวอร์ของเยอรมนี เจ้าชายได้ก่อเรื่องครั้งใหญ่ ราวกับไม่มีห้องน้ำในงานเอ็กซ์โป เจ้าชายไปปลดทุกข์เบาในพาวิลเลียนของตุรกี ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างถ่ายรูปเขา และถูกนำไปตีพิมพ์บนหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนี ซึ่งตั้งฉายาใหม่ให้เจ้าชายว่า “ปรินซ์ปัสสาวะ”


:: กษัตริย์ผู้ไม่ซื่อสัตย์
แม้แต่ชาวสเปนก็ยังต้องทนทุกข์กับเรื่องไม่พึงประสงค์ เมื่อปี 2006 “กษัตริย์ฮวน คาร์ลอส” ทักทาย “โครินนา ซู ไซน์-วิตต์เกนสไตน์” หญิงชาวเยอรมัน ด้วยการจุมพิตที่แก้ม จนกลายเป็นข่าวลือว่าเธอเป็นที่รักของกษัตริย์คาร์ลอสมาหลายปีแล้ว กระทั่ง ในปี 2012 ปรากฏภาพพระองค์กำลังล่าช้าง โดยมีสตรีอื่นที่ไม่ใช่ราชินีโซเฟียเคียงข้าง แต่ทั้งหมดทั้งมวล ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและข่าวเกี่ยวกับทรัพย์สินมหาศาลในต่างประเทศ ทำให้พระองค์ยอมจำนน ในปี 2014 จึงสละราชบัลลังก์ และให้ “เจ้าชายเฟลิเป” สืบตำแหน่งแทน


:: เลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยน
ชาวดัตช์พากันตกตะลึงตอนที่ “มกุฎราชกุมารี เบียทริกซ์” ประกาศหมั้นกับ “เคลาส์ ฟอน อัมสแบร์ก” ชายชาวเยอรมัน หลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองมาได้ 20 ปี มีเสียงตะโกนประท้วงในพิธีเสกสมรส “เคลาส์ออกไป!” ดังก้องไปทั่วถนนในอัมสเตอร์ดัม กระทั่ง ทั้งสองอุ้ม “วิลเลม-อเล็กซานเดอร์” โอรสพระองค์แรกในอ้อมแขนเมื่อปี 1967 บรรยากาศความโกรธแค้นก็เริ่มสงบลง แต่เพียงช้าๆ เท่านั้น


:: แรนดี้ แอนดี้ เจ้าสำราญ
สมัยหนุ่มๆ “เจ้าชายแอนดรูว์” มีฉายาว่า “แรนดี้ แอนดี้” เพราะเคยตระเวนเที่ยวไนต์คลับในลอนดอน พร้อมดารานางแบบสาวอยู่เสมอ ปัจจุบันพระองค์ถูกละเลยจากวินด์เซอร์ เนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ “เจฟฟรีย์ เอปสไตน์” ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศ และข้อกล่าวหาที่ว่าเมื่อปี 2001 เขาเคยมีสัมพันธ์สวาทกับ “เวอร์จิเนีย กิฟเฟร” วัย 17 ปีในขณะนั้น ในการให้สัมภาษณ์ในปี 2019 เจ้าชายแอนดรูว์ปฏิเสธข้อกล่าวหา และไม่แสดงความสำนึกผิดใดๆ ต่อมาควีนเอลิซาเบธทรงปลดเขาออกจากตำแหน่ง

