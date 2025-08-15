A Legendary Legacy ครั้งแรกในไทย ฉลองวิสัยทัศน์ Jean Schlumberger

Tiffany & Co. เปิดตัวนิทรรศการ A Legendary Legacy ในประเทศไทย ครั้งแรก ย้อนสำรวจมรดกแห่งงานออกแบบจากวิสัยทัศน์ดีไซเนอร์ระดับตำนาน อย่าง Jean Schlumberger ผ่านชิ้นงานล้ำค่าจาก Tiffany Archive ซึ่งจะพาผู้เข้าชมดำดิ่งสู่เรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนาน ระหว่าง Jean Schlumberger กับ Tiffany & Co. แต่ละช่วงเวลา ถ่ายทอดผ่านผลงานชิ้นเอก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญได้แก่ เข็มกลัดช้างประดับเพชร มรกต และเทอร์ควอยซ์, เข็มกลัด Trophée de Vaillance จากปี 1941 และสร้อยคอ Hedges and Flowers ประดับเยลโลว์แซฟไฟร์ เทอร์ควอยซ์ และเพชร ก่อนปิดท้ายด้วย Tiffany Diamond ขนาด 128.54 กะรัต หนึ่งในอัญมณีล้ำค่าที่สุดของแบรนด์ มาพร้อมดีไซน์แรงบันดาลใจเข็มกลัด Bird on a Rock อันเป็นผลงานชิ้นเอกของ Jean Schlumberger และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจินตนาการและงานฝีมือของ Tiffany & Co.
นิทรรศการจัดขึ้นวันที่ 21 ส.ค.-7 ก.ย. 68 ที่ One Bangkok ทาวเวอร์ 4 ชมฟรีตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 68 ลงทะเบียนได้ทาง www.exhibition.tiffany.com หรือทาง https://page.line.me/tiffanyandcoth