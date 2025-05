Jacob & Co. จับมือ Salman Khan รังสรรค์นาฬิกาที่ยกย่องถึงมรดกตกทอด

Jacob & Co. เปิดตัวเรือนเวลาสุดพิเศษรุ่นใหม่ The World Is Yours Dual Time Zone Salman Khan ซึ่งร่วมมือกับ Salman Khan ซูเปอร์สตาร์ที่มีจิตกุศล แห่งวงการภาพยนตร์อินเดีย และ Friend of Brand เป็นนาฬิกาสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ยกย่องถึงมรดกที่สืบทอดต่อกันมา ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และจิตวิญญาณในการเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน

นาฬิกาเรือนนี้มีหน้าปัดทรงโดมลักษณะ 3 มิติ เหมือนกับลูกโลก ปรับตั้งเวลาได้ 2 เขตเวลาแบบแยกอิสระกัน ซึ่งพบไม่บ่อยครั้งในเรือนเวลาระดับสูง มีหมายเลขประจำแต่ละเรือน ออกแบบโดยอ้างอิงและสอดคล้องกับมรดกอันล้ำค่าของอินเดีย เช่น สีเหลืองอมส้มและสีเขียว ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันสดใสของธงชาติอินเดีย บนฝาหลังมีการสลักแผนที่โลกและจารึกคำว่า “Salman Khan” นอกจากนี้ ยังมีอักษรย่อ “S.K.” ของนักแสดงปรากฏอยู่บนหน้าปัดด้านล่างที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา มาพร้อมกล่องที่ออกแบบโดย Jacob & Co. เป็นสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของ Salman Khan สะท้อนถึงสร้อยข้อมือสีเทอร์ควอยซ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของเขา และเขาสวมใส่อยู่ตลอดเวลา