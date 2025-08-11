สัมผัสประสบการณ์แห่งสีสันและความหมายของดอกไม้

พบกับปรากฏการณ์แห่งความงามและแรงบันดาลใจผ่าน “ดอกไม้” ที่จะบานสะพรั่งพร้อมกันในงาน ALLY Joy of Blooming: Floral Reflections ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) นำโดยศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา, ราชพฤกษ์, ชัยพฤกษ์), เพลินนารี่, แอม พาร์ค และสัมมากร เพลส รามคำแหง พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งสีสันและความหมายของดอกไม้ ที่สื่อถึงความงามและพลังในตัวผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง
ภายใต้แนวคิด “Floral Reflections” ดอกไม้ไม่ได้เป็นเพียงของสวยงามที่ประดับโลก แต่คือภาพสะท้อนของความรู้สึก ความทรงจำ และตัวตนของผู้หญิงในหลากหลายมิติ เราคัดสรร 7 ดอกไม้ตัวแทนพลังผู้หญิง แต่ละชนิดมีความหมายที่ลึกซึ้ง สื่อถึงบุคลิก ความคิด และความรู้สึกของผู้หญิงที่หลากหลาย อาทิ กุหลาบ (Rose) สื่อถึงความโรแมนติก อ่อนโยน แต่เปี่ยมด้วยพลัง, กล้วยไม้ (Orchid) คือความมีเสน่ห์ หรูหรา ซ่อนความลึกซึ้ง, เดซี่ (Daisy) แสดงออกถึงความสดใส เรียบง่าย น่ารักแบบธรรมชาติ, ทิวลิป (Tulip) ผู้มีความสุขุม สง่างาม มีรสนิยม, คาเนชั่น (Carnation) เปี่ยมรัก ห่วงใย และอบอุ่น, ลิลลี่ (Lily) ความสง่างาม บริสุทธิ์ เป็นที่เคารพ และไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ความอ่อนไหว ลึกซึ้ง เข้าใจผู้อื่น
การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะมีสวนดอกไม้ ที่ให้คุณได้ถ่ายภาพและสะท้อนตัวตนผ่านความหมายของดอกไม้แต่ละชนิดเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ Floral Market, Afternoon Tea x Mingle, Show Trio, Workshop และโปรโมชั่นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะเปลี่ยนศูนย์การค้าทั้ง 6 แห่ง ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ตามแต่ละศูนย์การค้า ดังนี้
เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา วันที่ 6 – 12 ส.ค. 2568 ที่ Victoria Hall ชั้น 1 สวนดอกไม้ใจกลางศูนย์การค้าฯ พร้อมจุดถ่ายรูปงดงาม และกิจกรรมหลากหลาย
• Floral Market สินค้าแฟชั่นและของตกแต่งดอกไม้
• Afternoon Tea x Mingle รับฟรี 1 เซต เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท
• Show Trio Concept บรรเลงเสียงเพลงท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้
• Workshop: Blooming in the Glass จัดดอกไม้แห้งในขวด ฟรี 1 สิทธิ์ เมื่อช้อปครบ 500 บาท หรือใช้ 40 SKY Points (จำกัด 50 สิทธิ์/วัน)
เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ วันที่ 9 – 12 ส.ค. 2568 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2
• Floral Market และ Workshop: Blooming in the Glass (เงื่อนไขเดียวกัน)
ALLY Joy of Blooming ไม่ใช่แค่งานที่เต็มไปด้วยความสวยงาม แต่เป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงได้ค้นพบตัวตน ผ่านกลิ่น สี และความหมายของธรรมชาติ ทุกกลีบดอกไม้ในงานนี้คือการเฉลิมฉลองความเป็นผู้หญิงในทุกแง่มุม ทั้งความแข็งแกร่ง ความอ่อนโยน ความสร้างสรรค์ และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง มาร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความงดงามนี้ไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY)