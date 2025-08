เทอร์มินอล21 เสิร์ฟความสุขต้อนรับเทศกาลวันแม่ เนรมิตดินแดนสุดอบอุ่น ด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ YOU'RE MY..FLOWER

เสิร์ฟความสุขต้อนรับเดือนสิงหาคมและเทศกาลวันแม่ 2568 อย่างอบอุ่น หอมฟุ้ง ชวนหลงใหล ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ผนึกกำลัง 3 สาขา ได้แก่ อโศก, พระราม3 และ พัทยา เนรมิตดินแดนสุดว้าว ด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์นับหมื่นดอกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย สื่อกลางแห่งความรักบริสุทธิ์ ความสดใสร่าเริง เบิกบานใจ ภายใต้แนวคิด YOU'RE MY..FLOWER ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2568เริ่มด้วยศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก เติมเต็มโมเมนต์ฮีลใจ YOU'RE MY DAISY พบกับทุ่งดอกเดซี่กว่าสามพันดอกเบ่งบานสะพรั่งใจกลางเมือง สัมผัสตัวแทนความรักสีขาวอันอ่อนโยน เรียบง่าย และอบอุ่น สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังบวก พร้อมร่วมกิจกรรมและเก็บภาพความประทับใจทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ไม่ว่าจะเป็น จุดดิสเพลย์ที่ถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงามตระการตาและอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ ณ ชั้น G และ ชั้น M, กิจกรรม Beauty Daisy Treats เพียงโชว์โมเมนต์ภายในงานที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น M - Paris รับคูปองแทนเงินสด 200 บาท นำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Alisa Beauty21 , Brown & Nail , Richard , Gold Nail & Spa , Kannika Relax Massage , Let's Relax Spa , LUSH , Nail Socute (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ตั้งแต่ 12-31 สิงหาคม 2568 นอกจากนี้ยังร่วมรับเทสเตอร์เครื่องหอมจากแบรนด์ดัง อาทิ Breezy , Del'Luna Scented , Harnn , Journal เพียงบอกโค้ดลับ “You’re my Daisy” ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น M - Paris (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2568 และบิ๊กเซอร์ไพร์ส Photobooth เก็บภาพความรักให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจ ตั้งแต่วันที่ 12 -31 ส.ค. 68 นี้เท่านั้น พิเศษ!! Photobooth มีเฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เท่านั้นต่อด้วย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมผจญภัยท่ามกลางสวนดอกทานตะวันนับพัน YOU’RE MY SUNFLOWER ที่พากันชูช่อรับแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ นำเสนอถึงความรักที่มั่นคง ภักดี และไม่เปลี่ยนแปลง ร่วมสัมผัสดอกทานตะวันยักษ์สีสันสดใสที่เบ่งบานตลอดวัน พร้อมเปล่งประกายงดงามในยามค่ำคืน เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของนกนานาชนิด และความน่ารักของเพื่อนสัตว์ตัวน้อย พร้อมกิจกรรมเขียนข้อความความรู้สึกแสนอบอุ่นลงบนกำแพงทานตะวัน นอกจากนี้ T21 Kid’s Club ยังเอาใจทั้งคุณแม่และคุณลูก ให้สนุกไปกับสไลเดอร์ดอกทานตะวัน, ปั่นจักรยานขาไถ แต่งแต้มสีสันบนภาพดอกทานตะวัน และรับภาพวาดเหมือนคู่แม่-ลูกเป็นที่ระลึก รวมไปถึงกิจกรรมไฮไลท์อีกมากมายในบรรยากาศทานตะวัน อาทิ เวทีเล่านิทานดอกทานตะวัน, เวิร์คชอปประดิษฐ์กังหันลมทานตะวัน, D.I.Y แต่งหน้าคัพเค้กทานตะวัน, กิจกรรมต่อเลโก้ทานตะวัน, ทดลองวิทยาศาสตร์ Flower Lab และเวิร์คชอปทำเจลลี่น้ำดอกทานตะวัน เป็นต้น พิเศษสำหรับสมาชิก T21 Reward แลกรับไอเทมดอกทานตะวันเป็นที่ระลึก และร่วมเลือกสรรของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่ ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G และ LG ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.- 12 ส.ค.68ปิดท้ายที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา นำพาสู่ห้วงเวลาแห่งจินตนาการอันน่าจดจำ YOU'RE MY TULIP พบความตระการตาของดอกทิวลิปต้นจริงกว่า 5,000 ดอกบริเวณใต้หอไอเฟลในสวน Miracle of Natural สื่อถึงการเฉลิมฉลองความสุข ความรักที่ลึกซึ้ง สง่างาม มิตรภาพ และความโรแมนติก ร่วมผ่อนคลายไปกับบูธไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์และความเพลิดเพลินมากมาย รวมถึงกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ การแสดงความสามารถประกอบเพลงสุดน่ารักจากน้องๆ ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้ Tulip kids Dance, Flower Dance for Mom ขบวนพาเหรดภูติดอกไม้ที่ทุกคนต้องตกหลุมรัก, การแสดงพิเศษวันแม่ Blooming Tulip Bozo พร้อมพาคุณแม่มารับดอกทิวลิปฟรี ตลอดทั้งวัน เฉพาะวันที่ 10-12 สิงหาคม 2568 (จำนวนจำกัด) และพบกับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ช็อปครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์ระบายสีดอกทิวลิปในทุ่งฟรี , รับสิทธิ์ DIY สร้อยกลีบดอกทิวลิปหนึ่งเดียวในโลก ตั้งแต่วันที่ 1-12 ส.ค. 68 ชั้น G - Parisห้ามพลาด ! 3 แลนมาร์กผลิบานความสุข ตลอดเดือนสิงหาคม 68 นี้ ติดตามรายละเอียดและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.termina21.co.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของทุกศูนย์การค้า ได้แก่• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก www.facebook.com/Terminal21Asok• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 www.facebook.com/Terminal21RM3ShoppingMall• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา www.facebook.com/Terminal21Pattaya