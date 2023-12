ปักหมุดย่านใหม่ “Westville District” แห่งเดียวที่ครบครันที่สุดในย่านราชพฤกษ์

บรรยากาศเปิดศูนย์การค้า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ปลุกความคึกคักย่านราชพฤกษ์ เป็นต้นแบบศูนย์การค้า Semi-outdoor & Low Carbon Mall แห่งอนาคต เชื่อมโยงการใช้ชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ผสานเทรนด์รักษ์โลกอย่างลงตัว ครบครันทุกไลฟ์สไตล์กับร้านค้าแบรนด์ดังรวมกว่า 300 ร้าน คัดให้ครบ ทั้งแฟชั่น บิวตี้ แกดเจ็ต และไลฟ์สไตล์ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล คอนเซ็ปต์ใหม่ ของครบถูกใจทุก Generation! และร้านอาหารดังกว่า 80 ร้าน ครอบคลุมการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน ตอบโจทย์ทั้ง People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyle ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุด ยกระดับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ปักหมุดเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของย่าน และเป็น Destination ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้แบบ 360 องศา

พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พ.ต.อ. ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี, ว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิต นายอำเภอบางกรวย และแขกผู้มีเกียรติของจังหวัด เข้าร่วมงาน โดยมีผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ได้แก่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท,นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารที่ปรึกษา กลุ่มเซ็นทรัล และกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่สุดแห่ง Family Destination for All Gen: SkyRise Adventure พบกับ Rope course ใหญ่ที่สุดในไทย, Kiztopia สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้และความบันเทิงใหม่ล่าสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดจากสิงคโปร์, Westville Cineplex นอกจากนี้ยังยกขบวนแบรนด์ดังเตรียมช้อปให้ปัง กับแบรนด์ Uniqlo, Muji, Adidas, Pandora, LUSH, Skechers เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี Beauty & Wellness กับ 15 สถาบันความงามชั้นนำ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิ Matsumoto Kiyoshi เป็นต้น

ที่สุดแห่ง Food Destination ครบครันที่สุดในย่าน! กับกว่า 80 ร้านอาหารชื่อดัง ที่คัดสรรมาเพื่อชาวราชพฤกษ์โดยเฉพาะ เอ็นจอยแบบ All-Day Dining ตั้งแต่เช้าจนดึก ครบทั้งอาหาร คาเฟ่ และขนมหวาน อาทิ ร้านดังเครือไอเบอรี่: ทองสมิทธิ์, รส’นิยม, โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า, ปราย ระย้า ซิกเนเจอร์, ลิ้ม เหล่า โหงว, Nana Coffee Roasters ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ที่เปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า, Cath Kidston Tearoom, Mil Toast Bread & Brunch, Nam Nam Pasta and Tapas, Yakiniku Like, Nice Two Meat U, Saemaeul เป็นต้น และอิ่มอร่อยแบบไม่ลืมน้อง ๆ 4 ขา กับ 17 ร้านอาหาร Pet-Friendly

ที่สุดแห่งงาน Grand Opening รักษ์โลก โชว์พิเศษฉลองเปิดศูนย์การค้า โดย โบว์-เมลดา นางเอกสาวหน้าใสที่มาพร้อมกับพิธีกรมากความสามารถ แคน-อติรุจ ร่วมสร้างที่สุดแห่งโมเมนต์ความสุขพร้อมเชื่อมโยงเข้ากับโลกของธรรมชาติแบบเกินจินตนาการผ่าน 5 senses รูป กลิ่น เสียง ได้แก่ The Soul of Nature การแสดง Immersive Art Installation ผ่านม่านน้ำตกสูงกว่า 20 เมตร สวยงามตระการตา The Sweet Sensation Dining Zone เติมความหวานให้ชีวิต นำทัพขนมหวานมาฮีลใจทุกคน แบบ Immersive กับ Art Installation รถขนมหวานขนาดใหญ่ ถูกใจสายคอนเทนต์ สายถ่ายรูปแน่นอน The Spirit on Track: Ride and Charge เพลิดเพลินไปกับการแกว่งชิงช้าพลังงานสะอาด เพื่อขยับปีก และปั่นไฟให้กับผีเสื้อ สร้างความสว่างไสว ให้กับ Art installation ไปพร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่ให้โทรศัพท์ของคุณ และ The AR of Nature ชวนคุณสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติได้ใกล้ชิดกว่าที่เคย ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ

ที่สุดแห่งโปรโมชั่นฉลองเปิดศูนย์ฯ ช้อปทุกวันรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกวัน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับ Toyota Corolla Cross HEV Premium มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO AE6+ เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท, รับฟรีกระบอกน้ำรักษ์โลก Limited Edition Tumbler จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท, สำหรับลูกค้า Top Spenders 30 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการ (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 100,000 บาท) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับฟรี กระเป๋าสานดีไซน์สุดพิเศษ Limited Edition เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ใบ และระหว่าง 29 พ.ย. -17 ธ.ค. 66 ซื้อสินค้าแบรนด์ร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์การค้าฯที่ร่วมรายการ ครบ 4,000 บาท รับฟรี E-Voucher มูลค่า 400 บาท สำหรับสมาชิก The1 : รับคะแนนสูงสุด 4 เท่า ช้อปสะสมร้านค้าที่ร่วมรายการ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 2,000 คะแนน แลก 100 คะแนน ลด 100บาท ร้านค้าแบรนด์ดังทั้งกินและช้อป

ที่สุดของงานอีเว้นท์ ช่วงเปิดศูนย์การค้า ต้นคริสต์มาสหิรัณย์ราชพฤกษ์ และ Christmas Craft Market นำทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ใจกลางศูนย์ ที่ออกแบบและผลิตโดยดอยตุง พร้อมพบกับของขวัญไม่ซ้ำใคร กับงานคราฟต์สุดคูล สินค้าแฮนด์เมดสุดเก๋ไก๋ ที่รวบรวมเอาไว้ให้คุณช้อปแบบจัดหนักจัดเต็ม พร้อมชมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของชุมชน และกิจกรรม DIY, งาน Better Futures Market 2023 ตั้งแต่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 66 มากิน-อยู่-ช้อป แบบรักษ์โลก ที่ พร้อมยกระดับการอยู่อาศัย คาร์บอนต่ำ กับ “ซีแพค กรีน โซลูชัน” ช้อปครบ 500 บาท ลุ้นรับของรางวัลจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ และ Craft Cocoa 2023 รวบรวมสุดยอด Specialty-Cocoa & Craft Chocolate ชื่อดังจากทั่วไทยพร้อมโปรดักส์คราฟต์ตั้งแต่เมล็ดโกโก้สด-เครื่องดื่ม-ช็อกโกแลตบาร์มาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ รวมไปถึงมีกิจกรรม Workshop DIY Chocolate Bar ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67

“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” สร้างสรรค์ Petsumer Community ที่ชวนสมาชิก 4 ขา มาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีจุด Pet-Friendly Landmark พื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. รวบรวม Pet Facilities ที่ครบครันมากที่สุด โดยมี Major Development สนับสนุนบริการเสริมเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์คนรักสัตว์ ได้แก่ รถเข็นสัตว์เลี้ยง ตู้ทิ้งสิ่งปฎิกูล (Pet Waste station) และเก้าอี้นั่งพักผ่อน รวมทั้ง Jerhigh ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข สนับสนุนรถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง และเครื่องเล่นในโซน Pet Park สวนแห่งความสุข ที่เปิดรับทุกชีวิตให้มากระโดดโลดเต้นไปด้วยกัน เรายังพร้อมให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านการออกแบบที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติจัดเต็มพื้นที่สีเขียวแบบ Semi-outdoor รายล้อมด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมการดีไซน์หน้าอาคารแนวใหม่ เปิดรับลมและแสงธรรมชาติให้เข้ามาภายในศูนย์การค้า และนวัตกรรมระบบหมุนเวียนอากาศ ให้คุณหายใจได้เต็มอิ่ม ให้พื้นที่เขียวช่วยฮีลหัวใจ และการจัดสรรสเปซสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/CentralWestville และ ttps://www.centralwestville.com/