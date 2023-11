“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” จิ๊กซอว์หลัก ปักหมุด Strategic Rings สู่ย่านใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 – ซีพีเอ็น เดินหน้าสานยุทธศาสตร์ Strategic Rings ปั้นการสร้างย่านใหม่ ชู เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ โมเดลใหม่ต้นแบบศูนย์การค้าแห่งอนาคต พร้อมดักลูกค้านนทบุรี เติมเต็มสาขาที่่ 4ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เปิดเผยว่า โครงการ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันที่ 29 พฤศจิกายน เป็นสาขาลำดับที่ 40 ของบริษัทจิีกซอวืหลัก แต่เป็นสาขาที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีการขยายสาขาด้วย เซ็นทรัล เวสต์วิลล์นี้เพื่อตอบรับกับแนวทางการลงทุนของบริษัท ที่จะสร้างศูนย์ในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพโดยเฉพาะ วงแหวนรอบนอก ทั้ง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ที่ยกระดับเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯแล้ว โดยเฉพาะนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ มากขึ้น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 340,000 ล้านบาท เป็นพื้นที่ภาคบริการและพาณิชยกรรมไม่ใช่เกษตรเหมือนในอดีตแล้ว โดยมีหมู่บ้านจัดสรรมากถึง 1,700 โครงการ รวม 336,000 หลังคาเรือน มีคอนโดมิเนียมมากถึง 450 โครงการ รวม 116,000 ยูนิต ซึ่งในช่วงปี 2554-2558 มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 1 ล้านคน และเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีกำลังซื้อสูง“เรามองว่า ‘กรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่ CBD’ แต่เรากำลังขยายความเป็นเมืองออกไปโดยรอบด้วยกลยุทธ์ Strategic Rings ทั้งการสร้างย่านกรุงเทพฯ ตะวันออกด้วย ‘เซ็นทรัล อีสต์วิลล์’, ยกระดับศักยภาพนนทบุรีครบทุกทิศทั้ง ‘เซ็นทรัล เวสต์เกต, รัตนาธิเบศร์, แจ้งวัฒนะ และล่าสุดกับเวสต์วิลล์’ รวมถึง Outer Ring อย่างที่นครปฐมมี ‘เซ็นทรัล ศาลายา’ และเตรียมเปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ในปีหน้า, ที่สมุทรสาครมี ‘เซ็นทรัล มหาชัย’ และ สมุทรปราการมีโครงการลักชูรีเอาท์เล็ต ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ เป็นต้น” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าว“การเปิดโครงการใหม่ของเราเป็นมากกว่าการเปิดศูนย์การค้า แต่เทียบเท่ากับการสร้างย่านใหม่ ที่เราดึง District Identity ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์และคาแรคเตอร์ของย่านและศักยภาพของโลเคชั่นให้โดดเด่นออกมา ไม่ใช่การตั้งชื่อตามถนนหรือพื้นที่เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการยกระดับย่านและช่วยสร้างกรอบของระบบผังเมืองให้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนเมืองใหญ่ๆ ระดับโลก สำหรับการสร้าง Westville District ที่มีศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ เป็นแลนด์มาร์กยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าน ซึ่งเมื่อศูนย์การค้าเซ็นทรัลไปเปิดพื้นที่ไหน มูลค่าที่ดินก็จะสูงขึ้น คาดว่าหลังเปิดเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ราคาที่ดินจะสูงขึ้น 50-60%”โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านคน โดยย่านราชพฤกษ์ มีความเจริญเติบโตของเมืองสูง ทั้งจาก Infrastructure, Residential Projects และ ไลฟ์สไตล์ของคนในย่านเทียบเท่า CBD โดยเป็นโซนที่เชื่อมต่อเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ตั้งแต่สาทร เพชรเกษม บรมราชชนนี ยาวไปจนถึงนนทบุรี และปทุมธานีทั้งนี้ เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ จะเป็นต้นแบบศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ยกระดับความเป็นเมืองและไลฟ์สไตล์ ซึ่งสาขานี้ลงทุนกว่า 6,200 ล้านบาท พื้นที่รวม 42 ไร่ เป็นรูปแบบเซมิเอาท์ดอร์และศูนย์การค้าสังคมคาร์บอนต่ำครั้แรกที่สมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นพื้นที่รีเทลเชิงพาณิชย์ 93,000 ตารางเมตร จะเป็นโมเดลใหม่ ที่จะเป็นแม่แบบในการพัฒนาสาขาอื่นต่อไปในทำเลที่มีความเหมาะสมนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ที่มีความเป็น เพท เฟรนด์ลี่ ( pet friendly ) มีพื้นที่รวมมากกว่า 1,000 ตารางเมตร ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ โดยมีร้านค้าอาหารที่สัตว์เลี้ยงข้าได้ประมาณ 17 ร้านค้า และพื้นที่เฉพาะด้วย ซีพีเอ็นคาดว่า จะมีผู้ใช้บริการหรือปริมาณทราฟฟิกเฉลี่ย 25,000 คนต่อวัน และมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือนต่อคน“West at Its Best ดีที่สุด ให้ทุกชีวิตสุดดี” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชั่น• ผนึกกำลังธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ใน New Concept Stores “Central Factory” รวม 700 แบรนด์ดัง, Tops Food Hall แห่งเดียวของย่าน, Power Buy, B2S, Supersports และ Officemate• Family Destination for All Gen: SkyRise Adventure พบกับ Rope course ใหญ่ที่สุดในไทย, Kiztopia สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้และความบันเทิงใหม่ล่าสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดจากสิงคโปร์, Westville Cineplex และ The Best Fashion Destination กว่า 70 แบรนด์ดัง มากสุดในย่าน ทั้ง Uniqlo, Muji, Adidas, Pandora และ LUSH เป็นต้น• Upscale Delicious Experience: พบกับ 80 ร้านดังเป็น Food Destination ดีที่สุดในย่าน อาทิ ‘อันเกิม-อันก๋า’, ทองสมิทธิ์’, ‘รสนิยม’, ‘โรงสีโภชนา’ Nam Nam Pasta and Tapas สาขาแรกนอกกรุงเทพฯ, Nana Coffee Roasters กาแฟสเปเชียลตี้แห่งเดียวที่เปิดตั้งแต่เช้าเวลา 07.00 น.• The Best Pet-Sumer Destination: ศูนย์การค้า Pet-friendly ให้สามารถพา Buddy สี่ขามาทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม., Paw-Friendly Restaurant รวม 17 ร้าน ในโซน Semi-Outdoor อาทิ โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า, รส’นิยม, ทองสมิทธ์, Ginger Farm, ปรายระย้าซิกเนเจอร์, Easy Buddy, Fuji, Mil Toast Bread and Brunch, Starbucks, Nana Coffee Roasters เป็นต้น และ Pet’n me Flagship store• Health Enthusiast & Active Tribes ทางเลือกใหม่สำหรับคนแอคทีฟและใส่ใจสุขภาพ Jett Fitness เปิดถึงเที่ยงคืน• Eco-consumer & Sustainability EV chargers Station 22 ช่องจอด และความร่วมมือกับร้านค้าสายกรีน งดใช้หลอด-ถุงพลาสติก-สนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เป็นต้น5 ไฮไลท์ The Eco-Friendly Grand Opening พบกับประสบการณ์สุดดี:• The Soul of Nature การแสดง Immersive Art Installation ผ่านม่านน้ำตกสูงกว่า 20 เมตร สวยงามตระการตา• ต้นคริสต์มาสหิรัณย์ราชพฤกษ์ และ Christmas Craft Market พบกับต้นคริสต์มาสที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ที่ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย (ดอยตุง) นำทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ใจกลางศูนย์ ออกแบบและผลิตโดยดอยตุง พร้อมพบกับของขวัญไม่ซ้ำใคร กับงานคราฟต์สุดคูล สินค้าแฮนด์เมดสุดเก๋ไก๋ ที่รวบรวมเอาไว้ให้คุณช้อปแบบจัดหนักจัดเต็ม ชมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของชุมชน และกิจกรรม DIY• The Sweet Sensation Dining Zone เติมความหวานให้ชีวิต นำทัพขนมหวานมาฮีลใจทุกคน แบบ Immersive กับ Art Installation รถขนมหวานขนาดใหญ่ ถูกใจสายคอนเทนต์ สายถ่ายรูปแน่นอน• The Spirit on Track: Ride and Charge เพลิดเพลินไปกับการแกว่งชิงช้าพลังงานสะอาด เพื่อขยับปีก และปั่นไฟให้กับผีเสื้อ สร้างความสว่างไสว ให้กับ Art installation ไปพร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่ให้โทรศัพท์ของคุณ สามารถอัด Clip ของคุณขณะปั่นจักรยานแล้ว Post ลงบน Social Media ติด Hashtag #CentralWestville #Rideandcharge เพื่อรับบัตรทดลองเข้าใช้ Jeffs Fitness ฟรี• The AR of Nature ชวนคุณสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติได้ใกล้ชิดกว่าที่เคย ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำขาช้อปห้ามพลาด! เตรียมพบโปรโมชั่นช้อปทุกวันรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกวัน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับ Toyota Corolla Cross HEV Premium มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO AE6+ เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท, รับฟรีกระบอกน้ำรักษ์โลก Limited Edition Tumbler จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท, Top Spenders ช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ (100,000 บาทขึ้นไป) รับฟรีกระเป๋าสานรักษ์โลกนกแก้วโม่ง และระหว่าง 29 พ.ย. -17 ธ.ค. 66 ซื้อสินค้าแบรนด์ร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์การค้าฯที่ร่วมรายการ ครบ 4,000 บาท รับฟรี E-Voucher มูลค่า 400 บาท และสำหรับสมาชิก The 1: รับคะแนนสูงสุด 4 เท่า เมื่อช้อปสะสมที่ร้านค้าแบรนด์ดังทั้งกินและช้อปที่ร่วมรายการ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 2,000 คะแนน แลก 100 คะแนน ลด 100 บาทยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดบนถนนราชพฤกษ์ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “West at Its Best” ตอบโจทย์ทุกความต้องการในย่านกรุงเทพฯ ตะวันตก สะท้อนความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้