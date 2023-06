พรีเมียมช็อกโกแลตบาร์ สีรุ้ง ฉลอง Pride Month

Mocha & Muffin (มอคค่า แอนด์ มัฟฟินส์) ร้านคาเฟ่และเบเกอรี่ ของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month ประจำปีนี้ ด้วยการครีเอทพรีเมียมช็อกโกแลต บาร์สีรุ้ง ที่ดีไซน์แพคเกจเป็นลายกราฟฟิครูปหัวใจ และเลือกใช้สีรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Pride Month มานำเสนอ พร้อมสกรีนคำว่า “All Love” ลงบนห่อช็อกโกแลต เพื่อสื่อถึงความรักของทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ และพร้อมสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Love Yourself and Appreciate Everyone, Everything from Everywhere”

“All Love” พรีเมียมช็อกโกแลต บาร์ Limited Edition จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมโดยเฉพาะ ซึ่งเพสทรี เชฟ (Pastry Chef) ของโรงแรมฯ ได้ครีเอทขึ้น ในรสดาร์กช็อกโกแลต (Dark Chock) เข้มข้น 80% โดยเลือกใช้ช็อกโกแลตชั้นเลิศจาก Cocoa Horizons ประเทศเบลเยี่ยม แหล่งผลิตและปลูกโก้โก้แบบยั่งยืน 100% นอกจากคุณจะได้สัมผัสกับรสชาติและกลิ่นของช็อกโกแลตมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

สำหรับ All Love พรีเมียมช็อกโกแลต บาร์ Limited Edition จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ ที่ร้าน Mocha & Muffin โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ในราคา 240+ บาท หาซื้อหรือสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ โทร.0-2126-8866

นอกจากนี้ ร้าน Mocha & Muffin ยังมีเมนูเครื่องดื่ม และขนมสีรุ้งที่แนะนำให้มาชิมและเฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month อีกด้วย ได้แก่ Layers of Love Cake บัตเตอร์เค้กสีสันสดใส เลเยอร์แต่ละชั้นไล่สีสันด้วยเฉดของสายรุ้ง (ราคาปอนด์ละ 890+ บาท/ชิ้นละ 220+ บาท) และเครื่องดื่ม Prism Frappé (แก้วละ 250+ บาท)