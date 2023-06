นฤมิตไพรด์ เปิดภาพศิลปะสุดปังบนผนังหอศิลป์

บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด จับมือ กรุงเทพมหานคร พร้อมภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเนรมิตแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพด้วยงานผลงานศิลปะจากแคมเปญ Road To Bangkok World Pride 2028 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ในเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมปักธงเป้าหมายในการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับความหลากหลายที่สุดในเอเชีย โชว์ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ World Pride 2028 ในงานนี้ยังเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานบางกอกไพรด์เป็น “พลเมืองสีรุ้ง” (Rainbow’s Citizen) ผ่านแอปพลิเคชัน Opn me wallet เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีสุดล้ำ โดยผู้ลงทะเบียน 1,448 ท่านแรกจะได้รับวอลเปเปอร์มงคลเทพนฤมิต จาก Luckydose

“วาดดาว - ชุมาพร แต่งเกลี้ยง” ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด กล่าวว่า การจัดงานบางกอกไพรด์มีเป้าหมายในการผลักดันให้ไทยจัดงานระดับโลก World Pride เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของ LGBTQIAN+ จากทั่วโลก ดังนั้น การจัดแสดงผลงานศิลปะแคมเปญ Road To Bangkok World Pride 2028 ครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์และการสร้างความเชื่อมั่นว่าชุมชนผู้มีความหลากหลายในประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงานระดับโลก World Pride ในปี 2028

แคมเปญ Road To Bangkok World Pride 2028 ได้ปิดรับสมัครไปตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนมีผลงานของศิลปินชาวสีรุ้งส่งเข้าร่วมประกวด 80 ผลงาน โดยกรรมการและทีมงานได้คัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงาน ที่โดดเด่นและสื่อความหมายในการปักธงสู่ World Pride มาจัดแสดง โดยผลงานที่ได้รางวัลอันดับ 1 จะถูกติดตั้งบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อประจักษ์สู่สายตาสาธารณชนและเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride พร้อมได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท

ผลงานที่ได้อันดับ 1 คือ The Road to Equality: Bangkok World Pride 2028 จากศิลปิน สรธร หวังนิตย์สุข ที่ถ่ายทอดผลงานโดยใช้แนวคิด : ความคิด "The Road to Equality ทางเดินแห่งความเท่าเทียม" โดยออกแบบให้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นดั่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ประทับอยู่กลางภาพ และล้อมรอบด้วยธงซึ่งเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางเพศต่างๆ โดยยืนอยู่บนทางเดินเกลียวคลื่นซึ่งมีสีเป็น Intersex-Inclusive Pride flag และมีชาว LGBTQIAN+ จากทุกเชื้อชาติ กำลังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหมายว่า การที่กรุงเทพมหานครพร้อมโอบรับ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride

และสำหรับ 9 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมได้สิทธิจัดทำสินค้าที่ระลึกกับบางกอกไพรด์ ประกอบด้วย ผลงาน Self-acceptance จากศิลปินไกรสร บุญมี, ผลงาน Seven sphere / สัตตะทรงกลมโคจร จากศิลปินเมธัส แก้วดำ, ผลงาน The Beautiful of Love and Equality จากศิลปินณัฐนันท์ ศรเฉลิม, ผลงาน New Age New Species จากศิลปินธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร, ผลงาน painting the most beautiful butterfly จากศิลปินแสงตะวัน ชูแนม, ผลงาน Spread Your Wings And Prepare To Fly จากศิลปิน Burin Punma, ผลงาน True self จากศิลปินสิทธิชัย ยอดชมภู, ผลงาน Running To The Future จากศิลปินกัลยกร เกิดปรางค์ และผลงาน OVERTHERAINBOW ( สุดปลายสายรุ้ง )

ทั้งนี้ นฤมิตไพรด์ ขอชวนชาวสีรุ้งทุกคน พบกับประสบการณ์การเดินพาเหรดที่สนุกสนาน เป็นมิตรกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ให้ความใส่ใจสำหรับผู้พิการ ในงาน “บางกอกไพรด์ 2023” ผ่านขบวนพาเหรดที่เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 ฝั่งสยามพิวรรธน์ จนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมด้วยธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทย ที่จะโบกสะบัดเพื่อประกาศชัดถึงความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งไฮไลท์กิจกรรมงานตลอดเส้นทาง ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 20:00 น.