CORNETTO เพราะรักไม่มีข้อจำกัด ประกาศชัดสนับสนุนความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตอกย้ำจุดยืนแบรนด์ที่สนับสนุนความรักในทุกรูปแบบ

ถึงแม้สังคมไทยจะมีความเปิดกว้าง แต่ความหลากหลายทางเพศยังถูกนำเสนออย่างจำกัด สื่อต่างๆ มักนำเสนอความสัมพันธ์ของ LGBTQ+ แบบชายรักชายเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจทำให้สังคมขาดความตระหนักและเข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศในรูปแบบอื่นๆ ของ LGBTQ+ และจากการศึกษาของ UNDP ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า 69.5% ของข่าวที่เกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQ+ ยังคงเป็น 'ข่าวที่ไม่มีอิทธิพลต่อสังคม'คอร์นเนตโต ในฐานะแบรนด์ที่ให้ความสำคัญต่อความรักและมิตรภาพเสมอมาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความหลากหลายและการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องราวความรักของทุกคน เพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month คอร์นเนตโตสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะแชร์ความรักในหลากหลายมุมมอง ผ่านแคมเปญ 'No Wrong Way To Start' พร้อมเปิดตัวไอศกรีมรสชาติใหม่ 'Cornetto Pride' ครั้งแรกของไอศกรีมโคน 2 สี สีสันสวยสดใส รสชาติเปรี้ยวอมหวานดีต่อใจ กัดตรงไหนก็สดชื่นทุกคำเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้บริโภคและเป็นสื่อกลางให้ทุกคนกล้าที่จะนำเสนอความรักในมุมที่แตกต่างได้อย่างเปิดเผยโดยเริ่มเปิดตัวแคมเปญด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของงาน "บางกอกไพรด์ 2023" ณ แยกราชประสงค์ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ พาเหรดถนนสีรุ้งเชิญชวนทุกคนออกมาแสดงความรักและบ่งบอกความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ"คอร์นเนตโตภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชน LGBTQ+ โดยสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ยอมรับความรักในทุกรูปแบบ เปิดรับโลกที่หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น" นายอะบิจิต กุลคาลนิ ผู้อำนวยการธุรกิจไอศกรีมประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวในงานเดียวกันนี้ คอร์นเนตโตยังมีบูทกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนับสนุนและคนในชุมชน LGBTQ+ ได้แสดงออกถึงมุมมองต่อความหลากหลายทางเพศ บอกเล่าเรื่องราวและแชร์แรงบันดาลใจ นำโดยเหล่าคนดังที่เป็นตัวแทนจากคนในชุมชน หมอเจี๊ยบ ลลนา และคุณซิลวี่ ภาวิดา และยังมีไฮไลต์สุดพิเศษ ผู้ที่ร่วมถ่ายภาพกับ Cornetto Pride Studio จะได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ No Wrong Way to Start ในการเป็นกระบอกเสียงให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับความเท่าเทียมในสังคมไทย โดยการฉายภาพพร้อมข้อความสนับสนุนมุมมองความรักที่หลากหลายขึ้นบนจอดิจิทัลขนาดยักษ์ The PanOramix Screen จอดิจิทัลอินเตอร์แอ็กทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนี้ คอร์นเนตโตยังต้องการขยายภาพการนำเสนอความสัมพันธ์แบบ LGBTQ+ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มการยอมรับ สร้างความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม จึงจัดกิจกรรม "หยิบเรื่องเรา มาเล่าเป็นหนัง" เปิดรับเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากทางบ้านโดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่จำกัดรูปแบบในมุมมองของตัวเอง ทุกเรื่องราวความรัก จะถูกรับฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสินและนำเอาเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ได้รับการบอกเล่าไปสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น โดยกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมมือกับนฤมิตไพรด์ พันธมิตรและภาคีผู้สนับสนุน LGBTQ+ เพื่อการพัฒนาและเฉลิมฉลองการเป็นตัวแทนของ LGBTQ+ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คอร์นเนตโตขอเป็นสื่อกลางให้ทุกคนกล้าที่จะแชร์ความรักในหลากหลายมุมมอง เพราะความรักที่อิสระต้องไม่ถูกจํากัดความว่าเป็นเรื่องของเพศไหน ขอเป็นกระบอกเสียงให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับความเท่าเทียมในสังคมไทยในทุกมิติ ด้วยรสชาติของความภาคภูมิใจและความชอบในตัวตนที่แท้จริง เพราะทุกเรื่องราวไม่มีอะไรสายเกินจะเริ่มต้นใหม่